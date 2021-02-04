洛阳市委全面依法治市委员会第三次会议召开

15日，市委书记、市委全面依法治市委员会主任江凌主持召开市委全面依法治市委员会第三次会议，传达中央全面依法治国工作会议、省委平安河南建设暨全面依法治省工作会议精神，听取立法、执法、司法、守法普法协调小组工作开展情况汇报，安排部署下步工作，推动洛阳全面依法治市工作再上新台阶。

市委全面依法治市委员会第三次会议召开

江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

15日，市委书记、市委全面依法治市委员会主任江凌主持召开市委全面依法治市委员会第三次会议，传达中央全面依法治国工作会议、省委平安河南建设暨全面依法治省工作会议精神，听取立法、执法、司法、守法普法协调小组工作开展情况汇报，安排部署下步工作，推动洛阳全面依法治市工作再上新台阶。

会议指出，要深入学习习近平法治思想，坚持法治城市、法治政府、法治社会一体建设，提高自觉运用法治思维和法治方式解决问题、开展工作的意识和能力，不断开创依法治市新局面。

会议强调，要深入学习研究，找准工作抓手，推动依法治市工作谋在深处、抓在实处。要推进科学立法，充分用好地方立法权，结合洛阳实际实行“小切口”立法、立管用的法，充分发挥立法工作的规范和促进作用，以良法促进发展、保障善治。要做到严格执法，以创建全国法治政府建设示范市为抓手，各级政府带头尊崇法治、敬畏法律，自觉做尊法学法守法用法的模范，推动严格执法动真格、见实效，带动全社会形成尊法守法的浓厚氛围。要坚持公正司法，持续深化司法体制改革，加强司法监督，提升司法人员能力素质，着力解决影响司法公正、制约司法能力的深层次问题，不断提高群众对司法公正的满意度。要推动全民守法，加大全民普法力度，提高普法工作效果，增强全民法治意识，使尊法守法成为全体人民共同追求和自觉行动。

会议要求，要下决心抓好政法队伍建设，强化体制机制保障，不断巩固提升政法队伍教育整顿成果，将思想政治建设贯穿政法队伍建设始终，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，不断提升司法公信力，让人民群众坚定法治信仰。

徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(记者 李东慧 孙小蕊)