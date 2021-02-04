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江凌与中关村协同发展投资有限公司总经理隋明军举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 20:34

　　16日，市委书记江凌与来洛考察对接的中关村协同发展投资有限公司总经理隋明军一行举行工作会谈。双方围绕加强科技产业园区运营、深化产学研深度融合、在更大范围聚合创新资源要素、打造一流创新生态等进行深入交流。

　　双方一致认为，洛阳拥有良好的产业素养和创新资源，以科技创新引领产业变革的势头强劲，推进产学研融合发展的空间很大。双方表示，要积极加强园区运营合作，以打造洛阳中关村协同创新中心为切入口，提升创新资源整合能力，加快促进创新链产业链同频共振；聚焦洛阳产业需求，集聚包括中关村在内的全国创新要素，加快推动传统产业转型升级、优势产业集群发展；健全科技服务体系，依托伊滨科技新城、科技产业社区、科技孵化器等创新平台，对接植入知识产权、科技金融、人才等第三方服务，助推科技型中小企业不断成长壮大，为实现高质量发展提供有力支撑。

　　侯占国等参加会谈。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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