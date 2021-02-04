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全市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 20:34

全市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议召开
会议提出，要深化对新时期城市工作的认识，面向未来确立城市发展新标杆，打造平台型创新城市，创建全国文明典范城市，建设青年友好型城市，大幅提升洛阳城市竞争力吸引力，为建强副中心、形成增长极提供坚实支撑
江凌讲话 徐衣显主持 杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

　　16日，全市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实省、市党代会精神，对做好新时期城市工作、创建全国文明典范城市进行部署，动员全市上下进一步统一思想、强化措施，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市，为建强副中心、形成增长极提供坚实支撑。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显主持会议，并就贯彻落实会议精神提出要求。杨骁、吴中阳、杨炳旭等出席会议。

　　会议指出，习近平总书记高度重视城市工作，就新时期城市工作作出一系列重要指示，明确提出中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式，为我们做好城市工作提供了根本遵循。当前，地区之争就是城市之争，一座城市的功能决定了一个地区的竞争力、发展力，加快洛阳发展必须做强城市功能。各级各部门要坚持以新的城市发展理念为引领，以创建全国文明典范城市为总抓手，以提升城市功能为关键，聚力打造平台城市，更好服务支撑创新发展，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌奠定坚实基础。

　　会议强调，要深化对新时期城市工作的认识。聚焦“现代化建设对城市提出哪些新要求、洛阳要建成什么样的城市、洛阳如何提升城市竞争力”等关键问题，找准发展方向、把握工作重点，对新时期城市工作内涵形成全新的认识。要坚持扩容与提质并重，按照省委省政府“建强副中心、形成增长极”的要求，面向未来，前瞻30年，科学确定城市规模，把城市扩容作为副中心建设的基础，把提升功能品质作为主要着力点，不断提升城市综合承载力。要做强城市聚合功能，在继续提升洛阳宜居水平基础上，进一步完善城市功能，加快高校建设，汇聚更多青年人才，聚合各类创新要素。要更加注重以人为本，树牢以人民为中心的发展理念，始终围绕人民群众关心关注的问题，站稳群众立场，转变工作理念，加快推动城市建设管理向以“人”为中心转变、公共服务设施向社区分散布局转变，更好满足人民美好生活需要。要充分体现文化自信，从城市规划、建设、运营、治理的一点一滴入手，充分体现中国气派、中国文化、中国气质，让中华优秀传统文化弥漫在洛阳每一个角落，着力打造植根于优秀传统文化、彰显良好文化传承的城市。

　　会议强调，要面向未来确立城市发展新标杆，真正放眼全国全球，以更高标准建设洛阳，大幅提升洛阳城市竞争力吸引力。

　　要打造平台型创新城市。着力打造伊滨科技产业新城、科技产业社区，实施高水平大学建设行动，通过创新平台聚集创新人才、赢得未来竞争。持续营造鼓励创新、宽容失败的人文环境和社会氛围，着力塑造开放包容的城市品格，有效激发创新创业活力。大力发展创新型产业，瞄准数字经济等发展方向前瞻布局，抢抓产业新风口，开拓经济新蓝海，更好抢占未来发展制高点。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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