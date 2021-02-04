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市委财经委员会第二次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 14:58

市委财经委员会第二次会议召开
江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

　　15日，市委书记、市委财经委员会主任江凌主持召开市委财经委员会第二次会议，研究我市财政管理体制改革、国企改革、科技成果转化相关事宜。

　　会议审议了《深化市与区财政管理体制改革方案》。会议指出，深化市与区财政管理体制改革，有利于调动基层积极性，对增创体制机制新优势具有重要意义。要在保持基本稳定的前提下，推动财力尽可能向城市区倾斜，同步下放事权责任，推动管理力量下沉，实现财权与事权相匹配。要建立动态调整机制，抓好工作统筹，解决好遗留问题，不断激活城市区加快发展的内生动力。要持续推进零基预算管理改革，提升“三保”能力，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　会议审议了《关于支持高校院所开展职务科技成果权属改革促进科技成果在洛转化若干政策》。会议强调，要深化科技成果所有权、使用权、收益权的改革，进一步激发科研人员创新热情，更好促进科技成果在洛转化。要树立科学激励导向，进一步明确适用范围，提高政策可操作性，加大对科技成果转化的奖励力度，为推进创新引领发展提供有力支撑。

　　会议审议了《洛阳国宏投资集团有限公司深化国有资本投资运营公司改革方案》。会议指出，开展国有资本投资运营公司改革，是党中央深化国资国企改革的重大决策部署，也是推进以管资本为主、改革国有资本授权经营体制的重要内容。国宏集团要进一步聚焦主责主业，按照“股权投资+产业平台建设”的定位，优化产业布局调整，切实发挥好国有资本专业化运作平台功能。要着力推动国有资本布局优化，积极着眼新兴产业领域，聚焦更有竞争力、更有发展前景的产业，不断壮大国有资本投资运营能力。要进一步研究管资本的方式方法，探索更多可推广可复制的改革经验，不断提升我市国有资本投资运营公司市场化运作水平。

　　徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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