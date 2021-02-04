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青年看洛阳：喜看锦绣河山气象新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:50

　　身临湿地，体味水鸟嬉戏的意趣；登上山巅，感受层林尽染的壮美；俯瞰黄河，在湖光山色、万顷碧波里，母亲河的雄浑与秀美更令人心旷神怡……

　　昨日，由市委宣传部、市文明办、团市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”系列活动举行“看锦绣河山”专项。本场活动由市林业局承办。来自全市各条战线的青年代表，走进陆浑湖国家湿地公园、锦屏山、黄河生态廊道，共赴生态之旅，领略山川的壮美。

青年代表在陆浑湖国家湿地公园参观

　　人与自然 和谐共生

　　嵩县城西，陆浑湖畔。登临玉皇山，极目远眺，四下林木丰茂，远方水天一色，县城层层叠叠的高楼一览无余。“陆浑湖的一泓碧水，为山城嵩县增添了一抹秀色。”河南伊阙文创有限公司青年代表白戈感慨。

　　玉皇山原是一片荒山。缘于陆浑湖湿地生态修复，嵩县大规模开展国土绿化。如今，这里已是树木葱郁、景色宜人的城郊森林公园，与陆浑湖交相辉映。

　　作为东亚—澳大利亚候鸟迁徙路线中线的重要停歇地和越冬地，陆浑湖每年冬天都会迎来大量候鸟到此栖息。随着生态持续改善，候鸟种群也越来越多，素有“水中大熊猫”之称的中华秋沙鸭已连续10年在此越冬。

　　放眼全域，洛阳山川纵横，水系密布，塑造了优越的生态基底。我们坚持生态优先、绿色发展，相继建立了包括国家自然保护区、国家湿地公园、国家地质公园等39处自然保护地。良好的生态也孕育了565种野生陆栖脊椎动物、79种鱼类、2308种高等植物，形成了良好的生物多样性。

　　“人与动植物共享着同一片自然、同一个家园。”白戈说，每一个人都要从我做起，像保护眼睛一样保护自然和生态环境，尊重自然、顺应自然、保护自然，共建诗意栖居的美丽洛阳。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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