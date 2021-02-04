洛阳市召开巩固拓展脱贫攻坚成果推进会议

15日，在收听收看全省巩固拓展脱贫攻坚成果推进会议后，我市接着召开巩固拓展脱贫攻坚成果推进会议，安排部署推进巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作。

我市召开巩固拓展脱贫攻坚成果推进会议

扎实细致巩固拓展脱贫攻坚成果

坚决守住不发生规模性返贫底线

江凌讲话 徐衣显、杨骁出席

15日，在收听收看全省巩固拓展脱贫攻坚成果推进会议后，我市接着召开巩固拓展脱贫攻坚成果推进会议，安排部署推进巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作。

市委书记江凌在会上指出，要提升政治站位，深刻领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述，善于从政治上看问题，真正从巩固党的执政基础、体现我国制度优势、推进现代化建设全局的高度出发，以对人民、对工作高度负责的态度，扎实细致做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

江凌强调，要坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的重要前提和首要任务，保持高度警醒，补上短板弱项，高标准高质量巩固拓展脱贫攻坚成果。要强化问题导向，深刻认识到巩固拓展脱贫攻坚成果压力仍然较大、政策落实仍有差距、因灾因疫返贫风险加大等问题，提高重视程度，对照标准要求，迅速整改落实到位，坚决守住不发生规模性返贫底线。要层层压实责任，以县区为单位，对巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作再进行一次认真分析，把突出问题梳理出来，逐项具体研究、逐项拿出解决措施、逐项明确具体责任人、逐项明确工作要求和解决时限，确保存在问题尽快解决到位；由乡镇(街道)统筹，以村(社区)为单位，对脱贫监测户及边缘户再进行一次全面排查，摸清实际收入是否稳定、帮扶政策措施是否延续、建档立卡材料是否完整等情况，力争存在问题当即发现、当即解决，确保防止返贫动态监测和帮扶工作机制落到实处；以县区为单位，对帮扶政策落实、易地扶贫搬迁后续政策落实、灾后恢复重建、各专项资金落实等情况再进行一次深入检查，确保脱贫人口和监测对象返贫致贫风险动态清零。要始终把产业发展作为稳定脱贫的关键举措，结合乡村振兴认真研究产业发展问题，按照“一村一品”“一乡一业”要求大力发展特色产业，强化农民就业创业技能培训，持续提升农民特别是脱贫群众的收入。要以巩固拓展脱贫攻坚成果为抓手进一步锤炼干部作风，动员广大党员干部以抓脱贫攻坚的劲头抓好脱贫成果的巩固提升，建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度，着力锻造密切联系群众、深入细致抓好落实、咬定目标锲而不舍的优良作风，提升各项工作实效性，不断提高群众获得感满意度。

会议以视频的形式召开，有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的县区设分会场。徐衣显、杨骁、何伟、王军、任丽君等出席会议。(记者 李东慧)