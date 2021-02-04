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江凌与深圳美丽园丁教育基金会常务副理事长蔡芳新举行工作会谈 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 21:29

　　15日，市委书记江凌与来洛考察对接的深圳美丽园丁教育基金会常务副理事长兼秘书长蔡芳新一行举行工作会谈，双方围绕深化教师培训等合作，提升洛阳教育发展水平进行交流。

　　按照计划，我市将与深圳美丽园丁教育基金会合作实施“洛阳市美丽园丁公益行动”，该项目为期三年，通过洛阳市政府、深圳美丽园丁教育基金会、北京师范大学三方合作，聚焦洛阳所需，有针对性地开展教师培训，着力提升全市教师队伍综合素质、专业化水平和创新能力。

　　会谈中，双方一致认为，做好教师培训工作对提升教育教学质量，推动教育优质均衡发展具有重要意义。双方将全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足洛阳实际需求，聚焦高中教师、乡村小学教师等重点，扎实开展“洛阳市美丽园丁公益行动”，通过高质量的培训，着力提升教育理念、教师素养和教学水平。深圳美丽园丁教育基金会将搭建好桥梁纽带，推动北师大在洛布局示范性高中，在洛建设北师大洛阳基础教育研修院，助力洛阳教育工作不断迈上新台阶。洛阳将与深圳美丽园丁教育基金会形成更紧密的工作关系，在教育发展、产业发展等领域推动更多务实合作，实现互利共赢。

　　深圳美丽园丁教育基金会理事王建树、万永兴、李向才，市领导徐衣显、贺敏等参加会谈。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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