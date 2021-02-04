洛阳市委召开市级党员领导干部会议

13日，市委召开市级党员领导干部会议，传达学习党的十九届六中全会精神，安排部署我市学习宣传贯彻工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开市级党员领导干部会议

传达学习贯彻党的十九届六中全会精神

江凌主持并讲话 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

13日，市委召开市级党员领导干部会议，传达学习党的十九届六中全会精神，安排部署我市学习宣传贯彻工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议认真学习了《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报》。徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭、王飞结合学习感悟和工作实际，作了交流发言。

会议指出，党的十九届六中全会是在我们党成立一百周年的重要历史时刻，在党和人民胜利实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关头，召开的一次具有重大现实意义和深远历史意义的重要会议。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，是一篇马克思主义纲领性文献。党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。要深入学习领会全会精神，深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义，深刻认识党百年奋斗的初心使命，深刻认识新时代党的伟大成就，深刻认识党百年奋斗的宝贵历史经验，深刻认识以史为鉴、开创未来的重大要求，增强政治意识，提升政治能力，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

会议强调，学习好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全会精神，是全市上下当前和今后一个时期的重要政治任务。各级党委(党组)要抓好传达学习，深入开展研讨，示范带动各级基层党组织以支部为单位组织认真学习，做到学深悟透。要抓好宣传宣讲，统筹用好传统媒体、各类宣讲团队和新媒体等平台，更加注重移动端、视频化、分众化传播，切实提高宣传宣讲效果。要把贯彻落实党的十九届六中全会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示结合起来，与学习贯彻省、市党代会部署要求结合起来，扎扎实实做好洛阳工作，用洛阳现代化建设的新成就体现学习宣传贯彻全会精神的实际效果。

会议指出，要深入开展党史学习教育，把党的十九届六中全会对党的百年奋斗重大成就和历史经验的总结作为最好的教材，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的领悟、对党的百年奋斗重大成就和历史经验的领悟，真正在思想上得到收获、在党性上得到锤炼。要坚定历史自信，坚定理想信念，充分认识到我们党通过百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运，开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路，不断坚定“四个自信”。要提升政治能力，践行“两个维护”，倾力而为把洛阳发展好，不断提升人民群众获得感幸福感安全感，使人民群众更加拥护习近平总书记、拥护党中央。要增强群众观念，走好新时代群众路线，既深入群众了解实际情况、解决突出问题，又善于总结群众创造性实践，从人民群众中汲取推动发展的智慧和力量。要强化责任担当，切实履职尽责，做到敏锐、洞察、果敢，敢于迎难而上，勇于正视矛盾，善于解决矛盾，不断提高应对风险挑战的能力水平。要加强党的自身建设，深入推进新时代党的自我革命，毫不放松抓好党风廉政建设，把持续营造“严”的氛围和激励党员干部干事创业有机统一起来，引导广大党员干部为建强副中心、形成增长极而不懈奋斗。

会议强调，要在现代化建设新征程中践行初心使命，把全会精神转化为推动洛阳发展的实际成效。要用好省委省政府对洛阳的各项支持政策，认真落实市第十二次党代会具体部署，坚持以创新引领发展为主战略，以建强副中心、形成增长极为主目标，全力抓好产业发展、城市提升、乡村振兴等重点工作，提高创新驱动能力，持续深化改革，加强干部队伍建设，不辜负省委省政府的厚望和全市人民重振洛阳辉煌的期盼。当前，要加快投融资平台整合改革步伐，着力提升城市投融资能力；深化高新区、经开区等功能区体制机制改革，打造一批科技产业社区，提高招商引资质效，不断做强产业发展平台；认真梳理主导产业，立足产业基础，紧盯龙头企业，着力延链补链强链，推动优势产业集群发展；深化体制机制改革，提升政府服务效能，提高要素市场化配置效率，不断激发各类市场主体活力；统筹好发展与安全，扎实做好安全生产、社会稳定、常态化疫情防控等工作，坚决守住安全底线。

副市级以上党员领导干部出席会议。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)