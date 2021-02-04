9日，市委书记江凌深入偃师区，调研指导民营经济发展、产业转型等工作，强调要坚持以创新引领发展，深入研究产业发展规律，大力支持民营经济发展，持续推进产业转型提质，加快推动县域经济高质量发展。

江凌到偃师区调研时强调

坚持创新引领 促进转型提质

加快推动县域经济高质量发展

9日，市委书记江凌深入偃师区，调研指导民营经济发展、产业转型等工作，强调要坚持以创新引领发展，深入研究产业发展规律，大力支持民营经济发展，持续推进产业转型提质，加快推动县域经济高质量发展。

偃师产业集聚区是全国最大的三轮摩托车产销基地。在珠峰华鹰、大志、福山减震器等摩托整车及配套企业，江凌走进车间，察看生产线，了解产业链配套、研发能力等情况，鼓励企业坚持创新驱动发展，把核心技术作为提升竞争力的“利器”，加快产品升级，更好抢占国内国际两个市场。偃师区要积极引导民营企业家“走出去”，增长见识、开阔眼界，提高转型发展的意识和把握市场的能力，带领企业不断发展壮大。长江摩托公司瞄准个性化、高品质，打造了“偏三轮”等时尚的新产品，挺进了高端摩托市场，江凌察看了智能生产线和质检实验室，勉励企业顺应消费升级趋势和青年需求，提升技术研发能力，推出更多个性化品质化的时尚高端产品；要在引进高端人才团队的基础上，更加注重人才本土化培养，为长远发展提供支撑。

偃师是全国最大的布鞋生产基地，有着“中国布鞋之都”的美誉，正在加速推进制鞋产业规模化、集约化发展。在彩鸽鞋业、太阳城鞋业，江凌详细询问产业链分工及各环节附加值情况，指出要加快制鞋产业提质升级步伐，推动鞋业加工向前端研发设计、后端品牌营销延伸，推动价值链向“微笑曲线”两端迈进。建设中的偃师鞋业产业园是当地制鞋产业集群发展的重点园区，江凌在察看项目建设后指出，要深入研究制鞋产业链布局，更加注重做好园区运营服务，精准对接福建晋江等产业发达地区资源要素，努力推动产业共建、互动协作、共赢发展。

新材料产业是偃师区的主导产业之一。在春宾、华通等电缆生产企业，江凌详细了解产品结构、市场拓展等情况，鼓励企业负责人发扬企业家精神，加强技术研发储备，掌握关键核心技术，增品种、提品质、创品牌，引领企业做大做强。在优箔金属材料、新星轻合金等铝精深加工企业，江凌指出，要牢牢抓住新能源等产业发展窗口期，把创新摆在核心位置，着力延链补链强链，抢占更大市场份额。偃师区要建立重大项目直接落地机制，做好项目建设全流程服务，加快在优质存量上做大增量。在建园模具研发中心，江凌叮嘱企业大力引进培养专业设计人才，深化产学研合作，面向市场提供模具综合解决方案。江凌还察看了华泰建材公司，鼓励企业聚焦装配式建筑发展方向，加快实现高质量发展。

调研期间，江凌还来到偃师区伊洛中学，调研基础教育发展工作，对学校推行“县管校聘”改革的成功实践给予肯定。他指出，要把实施中小学教师“县管校聘”改革作为深化教育改革的突破口，促进教师合理流动，激发教师自我学习积极性主动性。要优化调整基础教育学校布局，既严格消除大班额问题，又合理确定学校规模，推进义务教育优质均衡发展。要坚持以学生发展为中心，引领学生全面发展。

任丽君等参加调研。(洛报融媒记者 白云飞)