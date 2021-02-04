点赞！洛阳石化单月工业总产值创近年新高

9日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，今年10月，该企业抓住石化产品价格上涨和成品油需求旺盛机遇，共完成工业总产值36.13亿元，环比增长14.06%，单月工业总产值创自2014年8月以来最高纪录。

9日，洛报融媒记者从洛阳石化获悉，今年10月，该企业抓住石化产品价格上涨和成品油需求旺盛机遇，共完成工业总产值36.13亿元，环比增长14.06%，单月工业总产值创自2014年8月以来最高纪录。

发力创新，加速推动洛阳石化炼油结构调整项目建设是企业实现产值新高的重要原因。该项目总投资约45亿元，主要新建4套装置，改造升级5套装置、配套公用工程及辅助生产设施。

目前通过新增改进炼化设备，洛阳石化多个新建项目达到国内先进水平，企业现有装置运行水平完成提升，产品结构和生产能力均得到进一步优化。据测算，洛阳石化目前具备年产汽油291.62万吨、航煤183.67万吨、柴油226.07万吨的生产能录，企业炼油综合商品率可达到95.86%，轻油收率81.91%，汽柴油质量将全部达到国VI标准，企业整体盈利能力、运营水平、产品质量、环保排放等均达到先进水平。

得益于企业生产技术的全面提高，面对今年9月以来国际市场石油价格持续走高，加之正值我国传统消费旺季，个别地区柴油资源供应偏紧的现状，洛阳石化积极履行社会责任，做好柴油市场保供工作，在生产安排上最大限度增产柴油，并充分发挥管输、陆路、铁路运输优势，10月整月企业共铁路发运柴油1516车，环比增加19.35%；共向市场供应柴油超16万吨，其中河南市场占比约为62.8%，湖北、陕西、山西占比分别约为13.6%、12.4%、11.2%。

此外，与炼油结构调整项目相配套的洛阳原油商业储备基地工程已经投用，日照—濮阳—洛阳原油管道项目即将投用，洛阳—新郑航煤管道项目已取得国家用地预审与选址意见书，与项目相关的各项评价及项目核准工作正在加紧推进。这些项目建成投用，也为洛阳石化打造中部地区有较强竞争力的炼化一体化企业和高端石化产业基地，更好服务地方经济建设发展具有巨大推动意义。

“近日召开的省第十一次党代会提出，要坚持高端化、智能化、绿色化、服务化方向，推进科技赋能增效，让传统产业焕发新活力，这为我们企业未来发展进一步明晰了方向。”洛阳石化相关负责人表示。

下一步，该企业将不断优化油品产能结构，稳步推进炼油结构调整项目后续项目，持续构建多元化产品体系，加快产品提质升级，培育形成高端化、差异化、低成本的竞争优势，为“洛阳制造”打造“金质名片”提供源源不断的产业动力。（洛报融媒记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧 李诚成 张辉）