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江凌与省文旅集团筹备组组长吴孟铎举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.08 18:28

　　8日，市委书记江凌与来洛对接洽谈的省文旅集团筹备组组长吴孟铎一行举行工作会谈，双方围绕深入贯彻落实省委省政府部署要求，深化地企合作，做大做强文旅文创产业进行深入交流。

　　双方一致认为，当前，文旅消费已成为普遍需求，呈现出不断升级态势，文旅文创产业发展潜力巨大，是最具有投资价值的产业之一。省委省政府高度重视文旅产业发展，省第十一次党代会明确提出把文旅文创融合作为锚定“两个确保”的十大战略之一，强调要发展富有特色的全链条文旅业态，壮大以创意为内核的文化产业，打造中华文化传承创新中心、世界文化旅游胜地。组建省文旅集团是省委省政府作出的一项重大决策部署，对于推进文旅强省建设，把河南丰富的文旅资源转化为更具竞争力的文旅产业具有重要意义。洛阳历史底蕴深厚、文旅资源丰富，省委省政府提出洛阳推动文旅文创成支柱，在洛发展文旅产业优势突出。省文旅集团筹备组将和洛阳携手，进一步整合资源，聚焦重点领域，增强文旅产业投融资能力，优化运营管理体制机制，为实施文旅文创融合战略作出更大贡献。洛阳将抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦打造全省文化中心、全国文创高地，全力支持、参与省文旅集团组建运营工作，丰富载体、创新业态，推出更多适合年轻人消费的文旅新业态，把文化资源优势更好转化为发展优势。

　　省文旅集团筹备组副组长李大伟、张立新，市领导王军、孙延文、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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