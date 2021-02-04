江凌看望慰问全国道德模范李俊贤院士

“您用行动生动诠释了‘一句誓言、一生作答’，值得全市党员干部学习。”8日，市委书记江凌在看望慰问全国道德模范李俊贤院士时说。

“您用行动生动诠释了‘一句誓言、一生作答’，值得全市党员干部学习。”8日，市委书记江凌在看望慰问全国道德模范李俊贤院士时说。

全国道德模范是我国思想道德建设领域的最高荣誉。日前，第八届全国道德模范名单公布，李俊贤院士荣获全国道德模范称号，成为我市获得该殊荣的第一人。

李俊贤是我国高性能燃料创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，著名化工合成专家，黎明化工研究设计院原院长、总工程师，中国工程院院士。他研制的产品助力国家重点工程，至今仍广泛应用于许多“大国重器”和汽车、建材、家居等国计民生行业。

8日上午，江凌代表市委市政府看望慰问李俊贤院士。在李俊贤院士家中，江凌为他佩戴上由中宣部、中央文明办等部门颁发的“全国道德模范”奖章，并对他多年来钻研学术、矢志不渝奉献国家科研事业发展致以敬意，对他为洛阳建设发展作出的卓越贡献表示感谢。市领导王飞、王军一同看望慰问。

“李俊贤院士用实际行动深刻诠释了忠于信念、无私奉献的高尚情操。”江凌深有感触地说，在60多年时间里，无论在寒冷的东北，还是在西北深山，李俊贤院士始终以国家利益为先，无怨无悔，勇于创新，带领团队埋头苦干，克服极其艰苦的生活环境和简陋的科研条件，为我们国家的国防事业和产业发展都作出巨大贡献。

“党的教育和培养是关键，所有工作都是大家一起做的。”年逾九旬的李俊贤院士十分谦逊地回答。朴素的话语，令在场人员深受教育。

简朴的生活，是李俊贤院士留给大家的另一个深刻印象。李俊贤家中，各类家具摆设非常朴素。工作人员介绍，不少家具都是李院士从原先位于青海的家中搬来的，已经用了几十年。

2018年6月，在李俊贤院士90岁高龄之际，他毅然捐赠毕生积蓄300万元用于设立基金，以支持科研创新和帮扶困难同事。

“从李俊贤院士身上，我们深刻感悟到了对党的忠诚、对事业的奉献和对人民的感情。”江凌说，这种对党忠诚、以身报国、敬业奉献的精神为我们作出了生动示范，值得全市党员干部学习弘扬。

“希望洛阳发展得更好，希望我们的祖国更加强大。”李俊贤如是说。

数十年如一日忘我工作的李俊贤院士，最关心的依旧是党和国家的事业。（洛报融媒记者 李东慧）