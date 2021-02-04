洛阳市乡村振兴培训班举办 江凌出席培训班第一期结业仪式并讲话

6日至昨日，洛阳市乡村振兴培训班在栾川伏牛山乡村振兴人才教育中心举办。市委书记江凌出席培训班第一期结业仪式并讲话。

6日至昨日，洛阳市乡村振兴培训班在栾川伏牛山乡村振兴人才教育中心举办。市委书记江凌出席培训班第一期结业仪式并讲话。

江凌指出，全面实施乡村振兴战略，是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委决策部署的重大举措，是新发展阶段推进现代化洛阳建设的必然要求。洛阳独特的乡村资源禀赋和较强的城市带动能力，决定了洛阳乡村振兴更有条件、更有基础走在全省前列。市委举行乡村振兴专题培训，就是要推动县乡两级主要领导同志深刻领悟习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，准确把握市委关于乡村振兴的部署要求，交流研讨、纠正偏差、破解难题，在打赢脱贫攻坚战的基础上，接续奋斗打赢乡村振兴这场硬仗。

江凌强调，全面实施乡村振兴战略，要坚定不移按照市委确定的“151”工作部署抓落实。牢牢把握富民导向，把农民作为乡村振兴的主体，通过普遍增加农民收入，激发农民参与乡村振兴的积极性创造性。牢牢把握五大抓手的逻辑关系，深刻认识“三清两建”是基础、乡贤返乡创业是核心、乡村运营是关键、集镇建设是必然要求、“三变”改革是重要法宝，既整体推进，又重点突破，确保乡村振兴抓手举措落地见效。牢牢把握每项抓手的内在要求，真正把“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革等五大抓手一件一件研究透、落实好。

江凌指出，全面实施乡村振兴战略，要在抓手落地上下功夫。注重把村党支部班子建强，全面整顿“软弱涣散”基层党组织，试点任务优先选择在党支部坚强有力的村开展，真正让村党支部成为推进乡村振兴的中坚力量。注重深入研究政策，科学把握标准，释放政策红利，推动放权赋能，为乡村振兴提供政策保障。注重搞活农村金融，加快建设农村信用体系，多策并举降低金融机构风险、提高放贷积极性，发挥财政资金杠杆效应，善于用金融的手段破解乡村振兴资金难题。注重解决具体问题，对先行先试的工作要深入下去、共同研究、解剖麻雀，在突破具体难题中推动落实、取得实效。

江凌强调，全面实施乡村振兴战略，要坚持一把手亲自抓。县委书记要当好乡村振兴的“一线总指挥”，乡镇党委要把推进乡村振兴作为主责主业。要敢于碰硬、破解难题，发扬斗争精神，积极担当作为，倾力谋划推进工作落实。要善于抓点、以点带面，不断总结成功经验，更好指导各地实践。要注重统筹、盘活资源，摒弃“撒胡椒面”式的发展模式，集中资源力量分批推进，久久为功开创乡村振兴新局面。

就做好寒潮大风天气应对和疫情防控工作，江凌指出，要高度警惕寒潮大风天气可能带来的风险隐患，认真落实特殊群体防寒保暖等救助帮扶，指导做好农业生产应对，切实组织好集中供暖、煤炭供应等工作，确保群众安全温暖过冬，确保不发生人员伤亡和重大灾害。要严格落实“外防输入、内控聚集”疫情防控总策略，保持敏锐洞察果敢，扎实做好村(社区)、学校、人员密集场所等重点部位防控，严控聚集性活动，坚决筑牢疫情防控防线，切实保障人民群众生命健康安全。

此次为期2天的专题培训，重点围绕“深入贯彻落实市委乡村振兴‘151’工作部署”“金融服务乡村振兴”“乡村旅游的开发与运营”“深化‘三变’改革”等主题进行专题授课和交流探讨。结业仪式上，宜阳县委书记张汉智、栾川县委副书记张亚磊、洛宁县兴华镇党委书记韦金六、新安县磁涧镇党委副书记王中伟等结合学习感悟和工作实际作了发言。

何伟、王军、张玉杰等参加活动。(记者 白云飞)