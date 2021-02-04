7日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第七次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，就贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好当前疫情防控工作进行安排部署。

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议

落实“外防输入、内控聚集”总策略

确保各项防控措施扎实具体细致到位

江凌讲话 徐衣显参加

7日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第七次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，就贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好当前疫情防控工作进行安排部署。

市委书记江凌在会上指出，从全省全国情况看，近期多地报告输入性本土疫情，感染人数还未见底，叠加冬春季节和人员流动等因素，当前疫情防控形势依然严峻复杂。要始终保持高度警惕，市疫情防控指挥部要迅速进入临战状态，各专班要深入研究工作，各县区、各乡镇(街道)要层层压实责任，认真吸取外地经验教训，全面排查防控漏洞，保障好人民群众生命健康安全。要严格落实“外防输入、内控聚集”总策略，既要继续做好外防输入，加强国际航班、陆地口岸、冷链物流、跨省流动人员管控，扎紧防疫情输入“四个口袋”；又要从严控制聚集性活动，最大限度避免人员聚集造成的疫情风险，确保省委省政府部署要求落到实处、见到实效。

就做好当前疫情防控重点工作，江凌强调，要严控大型聚集性活动，在疫情没有得到有效控制前，原则上停办各类大型活动，确需举办的要按规定报批，并严格落实核酸检测、戴口罩、人员间隔等防控要求。要加强外地尤其是中高风险地区来(返)洛人员管理，外地人员来洛后要第一时间向村(社区)报告，第一时间接受核酸检测；各医疗机构发现发热等疑似症状人员后，要第一时间向上级医疗机构和政府部门报告，第一时间进行科学有效处置，对报告不及时的责任单位要从严处理。要抓好涉中高风险地区人员流调，通过细致、扎实的工作，把每个环节、每个场景接触的人员查清楚、搞准确，第一时间迅速摸清时空伴随风险人员；根据流调情况，对存在风险人员第一时间隔离、第一时间进行核酸检测，发现问题的要第一时间转运到定点医院；及时、准确向社会公众发布流调情况和应对措施，引导群众支持配合疫情防控工作、科学有效做好防范。要抓好重要场所管控，在市区因地制宜设置集中隔离点，迅速调整居民区隔离点，加强隔离点内人员管理，避免多点隔离带来传播隐患；加强发热门诊管理，确保接诊发热病人后第一时间落实首诊负责制、第一时间安排单间隔离、第一时间进行核酸检测，严防出现院感；加强学校、幼儿园疫情防控管理，寄宿制学校近期取消周末假期、实行全封闭管理，学生家长和教职员工有外出的要第一时间核酸检测、第一时间排除风险，最大限度降低校园感染风险。

江凌要求，要始终坚持问题导向，确保各项防控措施扎实具体、细致到位，有效补上防控漏洞，加强薄弱环节，坚决打赢疫情防控这场硬仗。市县两级要建立督察机制，不定期对各地各部门疫情防控工作进行检查，发现工作落实不到位的要依法依规、从严从快问责追责。要加强社会面宣传，教育引导群众严格落实扫码测温、戴口罩等防控措施，提升全社会防范意识，切实织密筑牢疫情防控基层防线。会议以视频的形式召开，各县区设分会场。徐衣显、李保国、贺敏等在主会场参加会议。（记者 李东慧）