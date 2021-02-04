洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与省政府教育督导组一行举行会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.06 08:42

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与省政府教育督导组组长朱玉山一行举行工作会谈。

　　根据省政府教育督导工作统一部署，1日至5日，省政府教育督导委抽调专家组对我市履行教育职责情况开展专项督导。在洛期间，督导组深入我市部分委局和部分县区的27所学校(幼儿园)，采取召开座谈会、走访学校、调阅材料、随机访谈和学生问卷调查等形式，对市政府2021年度履行教育职责情况进行督导检查。督导组对我市教育工作取得的成绩表示肯定，并对下一步教育高质量发展工作提出了意见建议。

　　徐衣显表示，教育是最长远最根本的民生工程，是功在当代、利在千秋的德政工程，是创新驱动、重振辉煌的基础工程。洛阳市委、市政府认真贯彻党的教育方针，严格落实党中央、国务院和省委、省政府关于教育工作的决策部署，始终坚持教育优先发展战略和教育公益性原则，牢牢把握社会主义办学方向，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，谋划推出了一系列教育改革新举措。眼下，洛阳正按照市党代会部署要求，加快优化调整基础教育资源配置，实施高中外迁和梯次补位办学，有效扩充城市区办学空间，彻底消除大班额，全面提升教育质量。此次教育督导活动，既是对洛阳教育工作教育事业的全面检验，又是对洛阳经济社会高质量发展的有力促进。洛阳将以此次督导活动为契机，强化履职尽责，聚焦矛盾问题，持续加大投入，深化教育改革，努力办好人民满意的教育，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”奠定坚实基础。

　　王飞、贺敏等参加相关活动。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    几分秋色 几份采撷

    又是一年秋意晚

    秋叶书香

    额尔古纳湿地
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605