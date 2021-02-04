徐衣显与省政府教育督导组一行举行会谈

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与省政府教育督导组组长朱玉山一行举行工作会谈。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与省政府教育督导组组长朱玉山一行举行工作会谈。

根据省政府教育督导工作统一部署，1日至5日，省政府教育督导委抽调专家组对我市履行教育职责情况开展专项督导。在洛期间，督导组深入我市部分委局和部分县区的27所学校(幼儿园)，采取召开座谈会、走访学校、调阅材料、随机访谈和学生问卷调查等形式，对市政府2021年度履行教育职责情况进行督导检查。督导组对我市教育工作取得的成绩表示肯定，并对下一步教育高质量发展工作提出了意见建议。

徐衣显表示，教育是最长远最根本的民生工程，是功在当代、利在千秋的德政工程，是创新驱动、重振辉煌的基础工程。洛阳市委、市政府认真贯彻党的教育方针，严格落实党中央、国务院和省委、省政府关于教育工作的决策部署，始终坚持教育优先发展战略和教育公益性原则，牢牢把握社会主义办学方向，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，谋划推出了一系列教育改革新举措。眼下，洛阳正按照市党代会部署要求，加快优化调整基础教育资源配置，实施高中外迁和梯次补位办学，有效扩充城市区办学空间，彻底消除大班额，全面提升教育质量。此次教育督导活动，既是对洛阳教育工作教育事业的全面检验，又是对洛阳经济社会高质量发展的有力促进。洛阳将以此次督导活动为契机，强化履职尽责，聚焦矛盾问题，持续加大投入，深化教育改革，努力办好人民满意的教育，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”奠定坚实基础。

王飞、贺敏等参加相关活动。（记者 孙自豪）