江凌在孟津区调研时强调：坚持创新引领强化市场思维提升服务意识 在现代化建设新征程中实现更大担当作为

昨日，市委书记江凌深入孟津区调研，强调要坚持创新引领，强化市场思维，提升服务意识，加快高质量发展步伐，在现代化建设新征程中实现更大担当作为。

昨日，市委书记江凌深入孟津区调研，强调要坚持创新引领，强化市场思维，提升服务意识，加快高质量发展步伐，在现代化建设新征程中实现更大担当作为。

江凌首先来到科博思新材料科技有限公司，察看企业产品，了解生产经营情况，勉励企业负责人增强资源整合意识，健全人才激励保障机制，加快关键核心技术攻关，走好以创新引领发展之路。来到在河之洲国际旅游度假区，江凌听取项目规划建设情况介绍，指出要认真开展市场调研，引入有能力的市场主体，用好西霞院水库宝贵资源，打造适应年轻人消费的水上旅游度假区。在中再生洛阳循环经济产业基地，江凌希望企业在推进垃圾资源化利用上取得更大成效，切实走好绿色发展之路。

石化产业是孟津区的主导产业。江凌实地察看洛阳石化百万吨乙烯项目前期工作推进情况，并深入洛阳炼化宏力公司了解石化产业链条延伸情况，检查安全生产工作。他指出，要始终把安全摆在首位，层层压实责任，加强日常巡查，完善安全生产监管体制机制，不断提高企业本质安全水平。孟津区要加强学习研究，深入了解石化产业特征、发展规律、市场需求，推动石化产业做大做强。

江凌实地察看黄河湿地国家级自然保护区会盟镇台荫恢复区，了解生态修复情况，强调要深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示，牢记“国之大者”，坚持生态优先，严守生态红线，让黄河成为造福人民的幸福河。

在常袋镇马岭村，江凌察看农村人居环境改善情况，深入村民张会敏家中了解生产生活、子女就学、家庭收入情况。走进返乡乡贤冯常亮创办的精制面粉加工厂，江凌对他打造健康杂粮系列产品给予肯定，希望他发挥优势，把品牌做起来，带动更多群众增收致富。江凌强调，党委政府要进一步转变理念、优化机制、提升效率，有针对性地出台支持政策，为乡贤返乡创业创造条件、提供服务，推动更多乡贤愿意返乡、专注创业。

在吉利街道东杨新村社区，江凌认真了解基层党建、群众自治、惠民服务等情况，指出要加快构建党组织领导下的新型基层治理体系，建强群众自治组织，提升基层治理水平；要落实好各项惠民政策，提供更高水平的医疗、养老、文化休闲等惠民服务。他叮嘱孟津区要深化放权赋能改革，因地制宜扩大乡镇(街道)发展自主权，更好调动基层加快发展的积极性主动性。

江凌十分关注养老服务开展情况。来到河阳街道养老服务中心，恰逢社区老人在就餐，得知每人花6元就能享受三菜一汤，大伙对这样的助餐服务认可度很高，江凌给予肯定。在康怡养老服务有限公司，江凌了解医养结合服务开展情况，祝福老人安享晚年、健康长寿。他指出，要认真学习先进地区养老服务模式，带着责任、带着感情开展工作，促进养老服务提质升级，更好满足各类群体养老服务新需求。

在市中心医院吉利院区，江凌察看就诊秩序，了解医院建设管理情况，希望孟津区和市中心医院加快构建紧密型医共体，优化医疗资源布局，加大技术力量投入，为群众提供更高水平公共医疗服务。看到部分小学生正在组织接种新冠疫苗，江凌叮嘱要严格规范疫苗接种操作流程，确保接种工作安全有序。

在孟津一高，江凌察看日常教学管理情况，听取学校深化教育教学改革情况汇报，强调要立足立德树人，把学生思想引领、人格培养融入教学管理全过程，加强心理健康教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

王军、任丽君参加调研。（记者 李东慧）