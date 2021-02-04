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江凌与碧桂园集团总裁莫斌举行工作会谈 徐衣显参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 16:59

　　4日，市委书记江凌与来洛考察对接的碧桂园集团党委书记、总裁莫斌一行举行工作会谈，双方围绕深化拓展城市建设、产业发展、乡村振兴等领域合作进行交流。

　　双方一致认为，洛阳和碧桂园集团合作有基础、有优势、有潜力。双方将抢抓构建新发展格局的战略机遇，深入分析市场需求，在洛打造更多引领时代潮流、彰显现代生活理念、空间设计更优、智慧家居应用更多、深受青年群体欢迎的高品质住宅产品，有效提升城市功能品质，助力洛阳青年友好型城市建设；进一步深化产业合作，深入贯彻新发展理念，立足洛阳产业基础，在装配式建筑、机器人制造、智能农机制造、智慧家居、特色农业等领域深度对接，开展更多务实合作。碧桂园集团将发挥特色优势，积极在洛布局机器人餐厅、社区零售等新业态新模式，深入参与洛阳乡村振兴，为洛阳副中心城市建设作出更大贡献。洛阳将优化营商环境，深入开展“万人助万企”活动，为各类市场主体在洛发展提供优质服务保障，实现地企互利共赢。

　　碧桂园集团副总裁李静，市领导徐衣显、孙延文等参加会谈。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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