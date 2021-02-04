3日，全市领导干部会议召开，深入传达学习省第十一次党代会精神，安排部署我市贯彻落实工作，推动省党代会部署要求在洛阳落地见效。

全市领导干部会议召开

深入传达学习省第十一次党代会精神，安排部署我市贯彻落实工作

江凌主持并讲话 徐衣显传达省党代会精神 杨骁、杨炳旭出席

3日，全市领导干部会议召开，深入传达学习省第十一次党代会精神，安排部署我市贯彻落实工作，推动省党代会部署要求在洛阳落地见效。

市委书记江凌主持会议并讲话。市委副书记、代市长徐衣显传达省第十一次党代会精神。杨骁、杨炳旭及在洛其他市级领导等出席会议。

会议指出，省第十一次党代会站在两个百年交汇的重要历史节点，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要指示，坚持前瞻30年看问题，确定了未来5年乃至更长时间河南现代化建设的战略目标、战略举措、战略重点，必将对河南现代化建设产生深远影响。我们深切感受到，省委对洛阳副中心城市建设寄予厚望，明确提出洛阳要锚定万亿级经济总量目标，尽快形成全省高质量发展新的增长极，必须坚定扛起重大责任，在全省大局中发挥更大作用；我们深切感受到，市第十二次党代会各项部署完全契合省党代会精神，必须坚定不移走以创新引领发展的路子，坚定不移推动各县区差异化发展，坚定不移推动经济领域市场化改革，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌；我们深切感受到，全省各地竞相发展的态势更加强劲，必须增强加快发展的紧迫感，努力在区域竞争中掌握主动权。

会议强调，学习好宣传好贯彻好省党代会精神，是全市上下当前和今后一个时期的重要政治任务。各级党委(党组)要抓好传达学习，开展学习研讨，做到学深悟透；要精心组织宣传宣讲，发挥好移动端传播作用，开展分众化传播，实现效果最大化；要认真组织专题培训，把省党代会精神纳入各级党校培训的重要内容，带动全市党员领导干部深刻学习领会省党代会精神；要把贯彻落实省党代会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示结合起来，与学习贯彻即将召开的党的十九届六中全会精神结合起来，与贯彻落实市第十二次党代会精神结合起来，切实把中央、省委和市委部署要求转化成推动发展的具体举措，确保在实践中取得明显成效。

会议指出，要深刻领会省党代会主要精神，推动省委部署在洛阳落地见效。深刻理解“两个确保”的战略体系，准确把握锚定“两个确保”必须坚持的六大原则、十大目标、十大战略；深刻理解坚持创新驱动发展的战略部署，真正把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置；深刻理解区域协同发展的战略布局，准确把握省委提出的“主副引领、区域协同、多点支撑”的发展要求，认清洛阳在区域发展新格局中的机遇和挑战；深刻理解市场化改革的战略举措，着力推进要素配置市场化改革；深刻理解激励担当作为的鲜明导向，更好调动党员干部积极性主动性创造性。

会议强调，要加快建强副中心。聚焦做强枢纽功能，尽快启动呼南高铁豫西通道建设，按照枢纽机场标准谋划提升洛阳机场建设，加密高速公路网，畅通市域内交通体系，加快形成重要综合交通枢纽，有力支撑副中心城市建设。

聚焦做强产业支撑，锚定万亿级经济总量目标，壮大优势产业集群，立足洛阳产业基础，着力延链补链强链，尽快形成轴承、新材料、智能装备制造、光电电子器件、精细化工等千亿级产业集群；着力打造创新平台，高水平打造伊滨科技新城、科技产业社区、产业研究院和研发中试基地，培育孵化出更多高成长性的创新型企业；大力发展文旅文创产业，深入研究新阶段文旅文创的新业态新需求，充分发掘利用文化资源和文旅IP，引入专业策划团队和市场投资主体，通过颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费，把文旅文创打造成更具竞争力的产业；大力开展招商引资，加强对产业的研究，紧盯优势产业，聚焦目标主体的市场取向、资源取向、产业生态取向等投资取向新变化，开展精准招商，既引进大项目好项目，又引进产业园区运营商和有成长性的中小企业，加快形成产业生态体系。

聚焦做强城市功能，着力建设平台城市，不断增强创新资源要素聚合能力和服务能力。加快推进中心城区医疗资源整合和布局优化，努力打造区域医疗中心；统筹推进基础教育学校布局优化调整、职业教育发展、高水平大学建设等，努力打造区域教育高地；加快建设青年友好型城市，通过解决青年住房问题、建好创新创业平台、打造时尚消费业态等举措，让更多青年人愿意来、留得住，与洛阳一起成长、共赢未来。

会议指出，要把深化改革作为洛阳现代化建设和创新引领发展的关键一招，积极推进市场化改革。结合党史学习教育，在全市开展思想解放大讨论，真正把改革的思维和理念树立起来，以思想观念大解放推动改革发展大突破。深化要素市场化配置改革，大力培育和引进土地、人才、资本、技术、数据等要素市场，充分发挥市场配置资源的决定性作用，加快形成与创新发展相适应的要素市场。加快转变政府职能，深化放权赋能改革，不仅要向下放权，更要向市场放权，切实增强各类市场主体活力。

会议强调，要全面推进乡村振兴。深入领会习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，坚定贯彻市委“151”工作部署，真正把“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、 “三变”改革等五大抓手一件一件研究透、落实好。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，扎实做好灾后重建，坚决守住不发生规模性返贫的底线。抓好乡村运营，积极引入高水平运营团队，让乡村资源更好对接市场，实现特色产业发展、增加农民收入、壮大集体经济的共赢。建强村级党组织，全面实行“镇选村培”党员发展模式，全面整顿“软弱涣散”基层党组织，全面调动村级党员干部积极性，让农村基层党组织更加坚强有力。

会议指出，要加强和创新社会治理。着力推动社会治理重心下沉，加快村(社区)自治组织建设，建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度，完善矛盾诉求解决机制，加快实现从社会管理向社会治理的转变。更好统筹发展和安全，加强应急体系建设，建立健全水安全、消防安全、公共卫生安全等应急管理体系，提升风险应对和治理水平。充分发挥法治保障作用，发挥好地方立法作用，推进和保障司法公开公正，营造良好法治环境，在法治轨道上推动治理体系和治理能力现代化。

会议强调，要提升推动现代化建设的能力水平。提高政治能力，始终对“国之大者”心中有数，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。提高专业能力，增强学习自觉性主动性，掌握科技变化趋势，了解新兴领域情况，提升专业能力和专业精神，努力成为推动现代化建设的行家里手。强化担当作为，树立鲜明的用人导向，形成科学的激励导向，把握好正确的执纪导向，提高各级党委(党组)主要负责同志抓班子、带队伍的能力，引导党员干部以更大担当推动洛阳实现更大发展。

就做好当前重点工作，会议强调，要奋力冲刺全年经济发展目标，深入开展“三个一批”“万人助万企”活动，确保完成年初确定的各项目标任务。要毫不放松落实常态化疫情防控措施，以疫情防控的主动争取全局工作的主动。要认真抓好党史学习教育，结合学习即将召开的党的十九届六中全会精神，推动党史学习教育走深走实。要抓牢安全生产和社会稳定，做好各类矛盾风险隐患排查化解，确保社会大局和谐稳定。

会议以视频的形式举行，各县区设分会场。市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委各部委、市直机关各单位、各人民团体、各垂直单位主要负责同志；驻洛央省企、市管企业、高等院校、科研院所、金融机构主要负责同志等在主会场参加会议。(记者 李东慧 白云飞)