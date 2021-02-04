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省政府同意洛阳市部分行政区划变更
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 09:09

省政府同意郑州市、洛阳市、平顶山市、许昌市、商丘市、周口市部分行政区划变更

　　近日，经省政府批准，同意登封市撤销卢店镇设立卢店街道，实行城市管理体制，卢店街道管辖范围为原卢店镇行政区域，街道办事处机关驻原卢店镇政府驻地。同意栾川县撤销城关镇设立耕莘街道，实行城市管理体制，耕莘街道管辖范围为原城关镇行政区域，街道办事处机关驻原城关镇政府驻地。同意宝丰县将周庄镇的陈营、丁楼、铁梨寨园3个居民委员会和辛庄、皮庄、河何庄3个村民委员会划归城关镇管辖，撤销城关镇，设立父城街道，实行城市管理体制，父城街道办事处机关驻原城关镇政府驻地；将城关镇的大寺、群英、友好、民兴4个居民委员会和肖旗乡的七里营、三里营、郭庄、五里头4个村民委员会划归杨庄镇管辖，撤销杨庄镇，设立文峰街道，实行城市管理体制，文峰街道办事处机关驻原杨庄镇政府驻地。同意禹州市撤销褚河镇设立褚河街道，实行城市管理体制，褚河街道管辖范围为原褚河镇行政区域，街道办事处机关驻原褚河镇政府驻地。同意商丘市梁园区撤销水池铺乡设立水池铺镇，实行镇管村体制，所辖行政区域和政府驻地不变；同意虞城县撤销乔集乡设立乔集镇，实行镇管村体制，所辖行政区域和政府驻地不变。同意周口市川汇区撤销许湾乡设立许湾街道，实行城市管理体制，许湾街道管辖范围为原许湾乡行政区域，街道办事处机关驻原许湾乡政府驻地；同意周口市川汇区撤销李埠口乡设立李埠口街道，实行城市管理体制，李埠口街道管辖范围为原李埠口乡行政区域，街道办事处机关驻原李埠口乡政府驻地。

　　2021年10月27日

　　(来源：河南省民政厅官网)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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