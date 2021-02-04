推进全面从严治党向纵深发展—— 十二论学习贯彻市第十二次党代会精神

“打铁的人”首先要成为“铁打的人”。办好洛阳的事情，根本在坚持党的领导，关键在加强党的建设。秉持这样的清醒和坚定，市第十二次党代会强调要坚持“打铁必须自身硬”，认真落实新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着推进全面从严治党向纵深发展。

“打铁的人”首先要成为“铁打的人”。

办好洛阳的事情，根本在坚持党的领导，关键在加强党的建设。秉持这样的清醒和坚定，市第十二次党代会强调要坚持“打铁必须自身硬”，认真落实新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着推进全面从严治党向纵深发展。

勇于自我革命，是我们党最鲜明的品格。走过百年，我们党之所以历经千锤百炼而朝气蓬勃，团结带领人民开辟了伟大道路、建立了伟大功业，创造了中华民族发展史、人类社会进步史上令人刮目相看的奇迹，“核心密码”正在于在进行社会革命的同时不断进行自我革命，以革命性锻造确保自身始终过硬、始终走在时代前列、始终成为主心骨。历史和现实一再证明，什么时候我们党自身坚强有力，什么时候党和人民事业就能无往而不胜。

踏上现代化新征程，今日洛阳向着“重振辉煌”梦想开始了新的进发，一幅擘画今后五年乃至更长时期的发展蓝图壮阔铺展。这幅蓝图里，有紧抓构建新发展格局战略机遇、塑造洛阳发展新优势的雄心，有今后五年建强副中心、形成增长极的壮志，也有到2035年基本建成现代化洛阳、到本世纪中叶全面建成现代化强市的展望。这注定是一场艰难的跋涉，也尤须我们以政治、思想、能力等方面全面过硬，更好成为建设现代化洛阳的“硬核力量”。

比如，从高水平建设科技产业社区、跨区域开展产业共建，到打造平台城市、青年友好型城市；从围绕乡村振兴抓牢“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革五大抓手，到聚焦文旅融合打好“盛世隋唐”“黄河文化”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”五张牌……新赶考路上，摆在我们面前的更多是前所未有的新课题，如果我们的能力不够硬，本领上有短板、知识上有弱项、视野上有局限，势必难以干出新气象。

比如，处在转型发展关键期，今天的洛阳仍面临着发展能级与城市定位不相称、科技创新引领产业发展作用不突出、体制机制瓶颈致使市场活力不足、城市功能与现代化建设需要不太适应等一系列深层次问题。这些是我们迈向高质量发展必须跨过的“娄山关”“腊子口”，如果我们的作风不过硬，缺乏担当作为的硬脊梁、铁肩膀，稍有挫折或诱惑就产生“使命漂移”，势必难以把一个个困难点变成出彩点，开辟发展新境界。

“开新局于伟大的社会革命，强体魄于伟大的自我革命。”说到底，驰而不息抓党建，就是要以强身健体的“自我革命”更好引领现代化建设的“社会革命”，以自身“强起来”更好引领洛阳“强起来”！

推进全面从严治党向纵深发展，我们要把做到“两个维护”作为政治建设的首要任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，创造性地推动习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践；要推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走心走实，做到学思用贯通、知信行合一；要坚持新时期好干部标准，树牢鲜明的用人导向，打造高素质专业化的干部队伍；要牢固树立大抓基层的鲜明导向，把每个基层党组织都建成坚强战斗堡垒；要进一步加强作风建设，以好作风激发斗志、树立形象、赢得民心；要把握正确执纪导向，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

志士惜日短，奋斗路正长。把抓好党建作为最大政绩，切实以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，永葆旺盛生命力和强大战斗力，我们就能把洛阳现代化建设的宏伟事业不断推向前进，再创洛阳发展新辉煌！（洛平）