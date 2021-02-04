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全国政协副主席郑建邦带队来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.23 08:39

全国政协副主席郑建邦带队来洛调研
楼继伟、孔泉、江凌、张亚忠、朱焕然、徐衣显、杨炳旭等参加

　　21日至昨日，全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦带领调研组来洛，就“十四五”规划对外开放重大举措落实情况开展民主监督性调研。

　　全国政协外事委员会主任楼继伟、副主任孔泉等参加调研，省政协副主席张亚忠、朱焕然等一同来洛。市委书记江凌参加调研，市委副书记、代市长徐衣显作专题工作汇报，市领导杨炳旭、魏险峰、曾丹梅参加相关活动。

　　此次调研主要围绕外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度落实情况；完善自由贸易试验区组织情况；创新提升国家级新区和开发区，促进综合保税区高水平开放情况；加快中西部开放步伐情况展开。

　　在洛期间，调研组先后到东方红(洛阳)国际陆港、洛阳综合保税区、中钢洛耐科技股份有限公司实地调研，并召开座谈会听取我市及部分企业相关工作汇报，深入了解我市在“十四五”规划对外开放重大举措落实方面的主要做法、成效、困难和意见建议。

　　近年，我市聚焦“建强副中心、形成增长极”目标要求，高质量建设自贸区、综保区、跨境电商综试区和各类开发区，打造高能级开放平台，畅通高效率开放通道，壮大高质量开放主体，拓展高层次开放领域，持续深化制度型开放，加快构建更高水平开放型经济新体制，实现以开放促改革、促创新、促发展，着力打造中西部地区对外开放新高地，外贸“朋友圈”遍布全球176个国家和地区，103家国内外500强企业在洛投资，475种“洛阳制造”走向世界，全方位、多层次、宽领域对外开放新格局正加快形成，为洛阳在现代化建设新征程中重振辉煌注入更强的动力活力。

　　郑建邦在座谈会上讲话。他强调，实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面，是中共十九届五中全会作出的重要部署，也是进入新发展阶段的必然要求、坚持新发展理念的重要体现、构建新发展格局的关键环节。要深入学习贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，积极融入构建新发展格局，坚定不移实施高水平对外开放，深入推进体制机制创新，着力破解开放发展瓶颈，拓展开放领域、建好开放平台、畅通开放通道、壮大开放主体，以高水平开放促进高质量发展。要充分发挥洛阳区位优势和工业基础优势，在推动传统产业转型升级的同时，积极发展新产业、形成新业态，建好用好自贸区、综保区、跨境电商综试区，打造对外开放新高地，塑造开放型经济新优势，在高水平开放中拥抱世界，实现互利共赢。要把扩大对外开放作为文旅创新发展的有效途径，密切关注文旅消费需求新变化，将数字技术与文旅产业进行深度融合，让洛阳厚重的历史文化“活起来”“火起来”“走出去”，努力推动文旅产业创造新资源、催生新业态、迈向国际化。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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