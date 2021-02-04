江凌深入新安县 调研产业发展等工作

昨日，市委书记江凌深入新安县，调研产业发展、职业教育、乡村振兴、基层党建等工作，强调要坚持创新引领，强化市场意识，激发县域经济活力，着力推动高质量发展。

江凌在新安县调研时强调

坚持创新引领 强化市场意识

激发县域经济活力推动高质量发展

昨日，市委书记江凌深入新安县，调研产业发展、职业教育、乡村振兴、基层党建等工作，强调要坚持创新引领，强化市场意识，激发县域经济活力，着力推动高质量发展。

洛阳康达卡勒幅公司是一家专门从事医疗影像系统开发、设计和制造的高技术企业。江凌深入展厅和调试机房，察看企业研发生产的便携式超声仪、5G+医疗设备、移动CT车等产品。他指出，要坚持走以创新引领发展之路，深化与医院、医学院校的产学研合作，引进培育更多专业人才，探索医疗装备融资租赁等市场推广模式，打造更多国产高端医疗器械，以科技创新助力健康中国建设。在洛阳美钻钻石培育有限公司，江凌深入了解技术工艺、市场推广等情况，希望企业在精细化管理上下更大功夫，优化设计、提高质量、拉长链条，拓展产品应用，不断提升市场认可度。

在洛阳科技职业学院，江凌深入电子商务、电竞、直播带货等实训平台和智能制造工程学院了解教学改革情况，察看学院二期规划建设和学生餐厅运营管理，叮嘱有关部门要总结推广该校产业学院、双院教学等经验做法，支持该校以二期建设为契机，加快创建职业大学。他强调，要贯彻落实省委省政府“人人持证、技能河南”建设要求，把职业教育和岗位教育结合起来，开展订单培训，承接社会技能培训业务，提升职业培训实效性；把技能培训和创业培训结合起来，建设一批众创空间、服务平台，助力更多学生创新创业。要深化书院制育人模式改革，把图书馆嵌入教室、宿舍，打造更贴近学生的阅读空间、交流空间。要结合产业发展趋势，优化师资配备，建设实训平台，更好服务未来发展所需。

磁涧镇树鑫生态园，是该县乡贤返乡成功创业的一个典范。江凌察看园区建设和采摘、民宿运营情况，勉励园区负责人强化运营思维，创新商业运作模式，引入专业运营团队，从市场需求角度设计体验项目，把民宿和农事体验结合起来，因地制宜拓展户外运动，提供更加丰富的农旅融合消费产品，提升生态园区综合效益。

南李村镇懈寺村通过成立农村合作社，集体经济发展步入快车道。“家里几口人？收入来源有哪些？孩子上学、日常就医是否方便？”江凌走进脱贫户李金合家了解有关情况。得知各类政策能够落实、脱贫户收入有序增加、家庭支出总体稳定，江凌十分欣慰。夜幕降临，江凌来到该村集中建设的老年公寓，走进王素梅老人家中察看饮食起居情况。王素梅高兴地说，村里老人集中住在公寓，闲暇时能彼此照应、互相聊天，大家心情很好，打心眼里感谢党的好政策。江凌对该村探索的建设流转公寓、老人集中居住、日间照料与居家养老相结合的养老模式给予肯定，指示要认真学习推广，探索建立具有洛阳特色的农村养老新模式，促进农村养老服务提质升级。懈寺村党支部书记李根龙介绍了产业发展、基层党组织建设、“三变”改革等情况。江凌指出，村“两委”班子要全心全面谋发展、惠民生，市委市政府将探索建立村干部激励机制，进一步调动村干部发展积极性主动性。临行前，江凌勉励李根龙，要团结带领村民紧跟党走，发展特色产业，改善人居环境，持续增加收入，不断开创乡村振兴新局面。

王军等参加调研。(记者 李东慧)