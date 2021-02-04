江凌督导检查安全生产工作

20日，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分市场、培训机构、密闭场所、企业督导检查安全生产工作。他强调，冬季是各类火灾事故高发期，要坚持问题导向，强化底线思维，统筹好发展和安全两件大事，深入开展风险隐患排查整治，维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。

江凌在督导检查安全生产工作时强调

统筹好发展和安全两件大事

维护人民群众生命财产安全

20日，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分市场、培训机构、密闭场所、企业督导检查安全生产工作。他强调，冬季是各类火灾事故高发期，要坚持问题导向，强化底线思维，统筹好发展和安全两件大事，深入开展风险隐患排查整治，维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。

江凌首先来到位于涧西区的小商品市场、爱尚街地下商业街区，实地察看消防设施配备、安全出口设置、应急疏散通道建设、用电安全管理等情况，现场指出了存在的问题，要求限时整改到位。他指出，要压实市场经营主体责任，加强消防安全宣传，加强日常巡查检查，定期开展消防演练，提高商户消防安全意识和自防自救能力；要认真研究商场市场消防安全管理规范，完善消防安全设施，加强用电安全管理，杜绝各类危险源，确保安全出口标志醒目、疏散通道畅通，有效预防各类火灾事故发生。江凌还察看了爱尚街地下商业街区与地铁1号线上海市场站联络通道，指出要转变思维方式，尽快打通预留的联络通道，把地下商业通道变为地铁进出通道，更好方便市民群众，实现综合效益最大化。

在涧西区联盟路上的一家教育培训机构，江凌察看了消防设施配备、疏散通道设置、疫情防控等情况，指出要始终把安全摆在首位，在做好培训工作的同时，提高师生逃生自救能力，保障好师生安全；要积极探索开展技能培训，加快教培机构转型发展步伐。在中信中心医院临家老年照护中心，江凌深入了解养老机构消防安全防范工作开展情况，强调要以日常防护为重点，落实落细各项安全管理措施，抓好安全设施改造，配好消防工具包等必要防护用品，细化应急处置预案，确保养老机构安全稳定运行，让老年人安享晚年。

江凌还深入部分网吧、酒吧等地，检查人员密集场所和密闭空间消防安全工作，现场抽查工作人员是否会正确使用灭火器、火灾报警系统是否有效，要求对检查中发现的问题立行立改，努力形成工作闭环。他强调，要加强源头预防、过程控制，建立健全常态化管理机制，加强安全检查员日常培训，配齐各类消防设施，落实阻燃物料使用规范要求，完善提升应急报警系统，确保一旦发生危险所有人员能第一时间获悉、有序安全疏散。要坚持问题导向，注重举一反三，市区两级消防部门要加强督导指导，在全市组织开展密室逃脱类场所、网吧、酒吧等密闭空间除患排查整治专项行动，对发现的问题建立台账、销号管理，确保限期整改、彻底整改，从源头上消除安全隐患。

在中硅高科技有限公司，江凌听取企业安全生产工作汇报，并到生产区、储罐区察看安全生产措施落实情况，要求企业切实扛起主体责任，加大安全生产投入力度，落实设备周期管理制度，严格排查治理安全隐患，不断提高企业本质安全水平。江凌还察看了中硅高科硅基材料制备技术国家工程研究中心建设运行工作。

王军、孙延文等一同督导检查。(记者 李东慧)