市委召开离退休老干部通报会 江凌出席并讲话

19日下午，市委召开离退休老干部通报会，向市离退休老干部通报市第十二次党代会情况，听取老领导老同志对洛阳经济社会发展的意见建议。市委书记江凌出席会议并讲话。

19日下午，市委召开离退休老干部通报会，向市离退休老干部通报市第十二次党代会情况，听取老领导老同志对洛阳经济社会发展的意见建议。市委书记江凌出席会议并讲话。

吉长荣、何泽民、段运劳、刘典立、张太义、潘汉平、李传安等老领导老同志先后发言。大家一致认为，市第十二次党代会意义重大而深远，令人倍感振奋，将牢记初心使命，继续为洛阳经济社会发展建言献策、贡献余热。相信在新一届市委班子带领下，全市上下一定能锚定目标、奋发图强，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

江凌认真听取老领导老同志发言，对大家长期以来对洛阳经济社会发展的关心、支持和贡献表示衷心感谢和崇高敬意。他说，市第十二次党代会明确提出要把以创新引领发展作为主战略，着力解决洛阳发展存在的问题，指明了洛阳下一阶段的发展方向和主要工作抓手。这是我们深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握习近平总书记关于创新驱动发展、区域协调发展、构建新发展格局等重要指示精神，认真学习借鉴沿海发达地区主动推动创新发展、注重发挥市场作用、充分调动基层干事创业积极性等经验，认真梳理洛阳短板弱项，科学审慎作出的战略部署。

江凌指出，坚持以创新引领发展，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，必须坚持目标导向和问题导向相结合，锚定目标，突出重点，推动洛阳各项事业取得新的更大成就。要着力抓好干部队伍建设，树立鲜明的用人导向，形成科学的激励导向，把握好正确的执纪导向，增强干部教育培训针对性系统性，推动党员干部更新观念、担当作为，推动洛阳实现更大发展。要着力抓好产业发展，做大做强轴承、智能装备制造、光电器件、石油化工、新材料等优势产业集群，在优质存量上做大增量；在中心城区高水平建设一批科技产业社区，在环都市区规划建设先进制造业产业园区，加快建设伊滨科技城，抢占数字经济制高点，加快创新型产业发展步伐；精准开展产业链招商、驻点招商、基金招商，与沿海地区开展产业共建，提升招商引资质效。要着力提升城市功能，在提升宜居水平的基础上，强化平台思维、着力完善功能，加快推进高铁、机场等重大基础设施建设，强化综合枢纽功能，全面提高教育水平，打造城市医疗服务高地，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市，不断增强聚合创新资源的能力。要着力抓好乡村振兴，以“三清两建”为抓手推进乡村治理，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，以乡村运营为抓手推进乡村建设，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，以“三变”改革为抓手激发乡村活力，开创乡村振兴新局面。要着力抓好文旅文创发展，充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，丰富载体、创新业态，推出一批沉浸式体验项目，推动文旅文创成为支柱产业，将洛阳建设成全省的文化中心、全国的文创高地，把文化资源优势更好转化为发展优势。

江凌指出，老领导老同志围绕洛阳发展提出一系列建设性的意见建议，彰显了大家的政治经验优势和对新阶段新特点新要求的深刻把握。老领导老同志不仅是洛阳发展的重要智库，也是洛阳政治生态建设的强大正能量。相信在老领导老同志的鼎力支持下，市委市政府团结带领全市人民共同奋斗，一定能把洛阳各项工作抓好。他叮嘱有关部门要用心用情做好老干部工作，既要提高生活待遇、更要提高政治待遇，把各项服务做得更深入更细致更到位，不断增强老同志组织归属感，真正让老领导老同志放心安心舒心暖心。

市委常委、组织部部长何伟主持会议，市委常委、秘书长王军通报市第十二次党代会有关情况。(记者 李东慧 孙小蕊)