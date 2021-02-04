伊滨区新增一家社区养老服务站

18日，伊滨区寇店镇寇店社区养老服务站建成投用，老年人用餐、读书、健身、休闲有了好去处。在养老服务站一公里内，寇店镇卫生院还能为老年人提供基本医疗和公共卫生服务。

18日，伊滨区寇店镇寇店社区养老服务站建成投用，老年人用餐、读书、健身、休闲有了好去处。在养老服务站一公里内，寇店镇卫生院还能为老年人提供基本医疗和公共卫生服务。

洛报融媒记者看到，该养老服务站为一处小院，环境优美，建筑面积320平方米，是寇店社区打造的标准化养老服务站。设有老年餐厅、休息室、休闲娱乐室、书籍阅览室等多个功能区，院外绿地旁设有健身器材，能够满足老年人的多元化养老需求。

寇店社区党支部书记李建峰介绍，寇店社区养老服务站是为65岁以上的老年人提供休闲娱乐的“幸福驿站”，还可以为老年人提供日间照料服务，解决了老年人空巢、独居等问题，让他们老有所依、老有所养、老有所乐。

“社区养老服务站建成，对我们来说是件大好事，以后我和老伙计要常来这里锻炼、下棋，享受幸福的老年生活。”寇店社区居民卫铁楼高兴地说。

“寇店社区养老服务站，同时也是寇店社区新时代文明实践站，它是打通宣传群众、教育群众、服务群众‘最后一百米’的关键阵地。”伊滨区寇店镇人大主席申珊妹说。(洛报融媒记者 余子愚/文 通讯员 高晨奇/图)