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省政府专题调研组来洛 江凌、霍金花等参加会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 23:46

深入贯彻落实省委省政府部署要求
助推洛阳加快建强副中心形成增长极
省政府专题调研组来洛 江凌、霍金花等参加会谈

　　18日，省政府专题调研组来洛，就贯彻落实省委工作会议部署要求，对接洛阳副中心城市建设，高质量推动科技创新、教育、体育、文化广电等工作开展调研。

　　市委书记江凌与率队来洛的副省长霍金花一行举行工作会谈。省政府副秘书长尹洪斌、省科技厅厅长陈向平、省广电局局长李宏伟、省体育局局长万旭、省教育厅副厅长刁玉华、河南广播电视台副台长张大宝，洛阳市领导徐衣显、王军、侯占国、贺敏、任丽君等分别参加调研及会谈活动。

　　江凌对省委省政府和省直有关部门对洛阳发展的大力支持表示感谢。他说，此次省政府调研组专程来洛对接支持洛阳副中心城市建设，不仅彰显了共同落实省委省政府“建强副中心、形成增长极”重大决策部署的政治自觉和责任担当，而且结合洛阳实际、围绕关键问题作出具体指导，明确路径方法。洛阳市将深入贯彻落实省委工作会议提出锚定“两个确保”、实施“十大战略”的决策部署，紧紧围绕建强副中心、形成增长极的总体目标，积极加强与省直有关部门的对接汇报，优化资源配置，带头推动落实，创新探索实践，力争在重点领域改革发展上先行一步、作出示范，为全省大局创造更多洛阳经验，以实际成效向省委省政府交出一份合格答卷。

　　霍金花对洛阳贯彻落实省委省政府决策部署，坚持以创新引领发展，加快建设青年友好型城市，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌展现出的良好局面表示肯定。她强调，要深入贯彻省委工作会议精神，深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，不断提升高校和科研院所创新源头供给能力，加快推进规上工业企业创新活动全覆盖，在建设国家创新高地上体现洛阳担当、贡献洛阳力量。省直有关部门要积极主动对接沟通，为洛阳副中心城市建设做好对接支持和服务保障，确保各项任务措施切实可行、落地见效。

　　会谈时，市委副书记、代市长徐衣显介绍了我市有关工作情况，并就需要支持和协调解决的事项作了汇报。与会省直有关部门负责同志就支持洛阳副中心城市建设的有关举措作了发言，表示将站位全省大局，发挥优势、整合资源，全力支持洛阳加快建强副中心、形成增长极。

　　在洛期间，调研组一行还深入河南中医药大学洛阳校区、中航光电科技股份有限公司等地，调研高校建设、学科布局、企业科技创新及平台建设等情况。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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