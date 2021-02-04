洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委国土空间规划委员会2021年第二次会议举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 20:55

市委国土空间规划委员会2021年第二次会议举行
江凌主持并讲话 徐衣显出席

　　15日，市委国土空间规划委员会2021年第二次会议举行，审议《洛阳市城市规划管理技术规定》及相关规划，对科学制定规划标准等提出要求。

　　市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议并讲话。徐衣显、孙延文、张玉杰及市委国土空间规划委员会委员等出席会议。

　　会议审议并表决通过了《洛阳市城市规划管理技术规定》。该技术规定进一步完善了建设用地规划与布局、公共服务设施、城市风貌与建筑控制、道路交通工程、城市综合防灾、历史文化名城保护等内容，将作为今后城市区详细规划和各类建筑工程项目建设的依据。

　　会议指出，《洛阳市城市规划管理技术规定》是做好城市规划建设管理的技术标准。要始终坚持问题导向，认真梳理城市管理运营中暴露的问题和短板，深入研究、科学确定城市规划管理的技术指标，有针对性地补齐城市建设短板、完善提升城市功能，更好发挥规划对城市建设发展的引领作用，加快建设韧性城市。要始终坚持未来导向，按照前瞻30年的要求，深入研究未来城市建设发展趋势，使规划技术指标更加符合未来城市生活需求。要结合城市规划管理技术规定的修订，及时调整优化我市原有控规指标体系。

　　会议还审议并表决通过了《洛阳市主城区公共交通专项规划和公交场站建设规划》《洛阳市滨河南路(文仲大道—西苑桥)拓宽改造工程规划设计方案》《开元壹号61号地块万达广场项目规划建筑设计方案》。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605