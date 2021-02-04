15日，市委国土空间规划委员会2021年第二次会议举行，审议《洛阳市城市规划管理技术规定》及相关规划，对科学制定规划标准等提出要求。

市委国土空间规划委员会2021年第二次会议举行

江凌主持并讲话 徐衣显出席

15日，市委国土空间规划委员会2021年第二次会议举行，审议《洛阳市城市规划管理技术规定》及相关规划，对科学制定规划标准等提出要求。

市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议并讲话。徐衣显、孙延文、张玉杰及市委国土空间规划委员会委员等出席会议。

会议审议并表决通过了《洛阳市城市规划管理技术规定》。该技术规定进一步完善了建设用地规划与布局、公共服务设施、城市风貌与建筑控制、道路交通工程、城市综合防灾、历史文化名城保护等内容，将作为今后城市区详细规划和各类建筑工程项目建设的依据。

会议指出，《洛阳市城市规划管理技术规定》是做好城市规划建设管理的技术标准。要始终坚持问题导向，认真梳理城市管理运营中暴露的问题和短板，深入研究、科学确定城市规划管理的技术指标，有针对性地补齐城市建设短板、完善提升城市功能，更好发挥规划对城市建设发展的引领作用，加快建设韧性城市。要始终坚持未来导向，按照前瞻30年的要求，深入研究未来城市建设发展趋势，使规划技术指标更加符合未来城市生活需求。要结合城市规划管理技术规定的修订，及时调整优化我市原有控规指标体系。

会议还审议并表决通过了《洛阳市主城区公共交通专项规划和公交场站建设规划》《洛阳市滨河南路(文仲大道—西苑桥)拓宽改造工程规划设计方案》《开元壹号61号地块万达广场项目规划建筑设计方案》。(记者 李东慧)