15日上午，在收听收看全省高质量推进“人人持证、技能河南”建设动员部署电视电话会后，我市接着召开会议，对贯彻落实省委省政府决策部署、抓好全民技能提升工作提出要求。

大力实施全民技能提升工程

在全省率先实现向技能社会转变

江凌主持召开会议部署全民技能提升工作 徐衣显、杨骁参加

15日上午，在收听收看全省高质量推进“人人持证、技能河南”建设动员部署电视电话会后，我市接着召开会议，对贯彻落实省委省政府决策部署、抓好全民技能提升工作提出要求。

市委书记江凌在我市会议上指出，推进“人人持证、技能河南”建设，是省委省政府立足全省发展大局作出的一项全局性重大决策。要提升站位、统一思想，深刻认识技能培训对巩固脱贫攻坚成果、推进创新创业、做大做强企业等工作的重要意义，深入落实省委省政府工作部署，按照市第十二次党代会部署要求，大力实施全民技能提升工程，不断增加群众技能性收入，在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变，把洛阳的人口优势转化为技能优势、人才优势、消费优势、发展优势。

江凌强调，市县两级人社部门要发挥牵头作用，尽快制订我市全民技能提升工程实施方案。各县区要不等不靠，尽快摸清底数，认真梳理亟须培训的适龄劳动力资源、技能型用工需求、技能培训资源，为扎实开展技能提升工程奠定良好基础。要加快建设技能培训体系，认真分析产业需求、用工需求，深入研究培训主体、培训内容、培训方式和培训效果评价等问题，提升技能培训工作的针对性，加快构建具有洛阳特色的职业教育培训体系。要加快建设培训动员体系，加大舆论宣传力度，发挥基层组织作用，建立完善激励机制，营造有利于全社会参与技能培训的浓厚氛围，把更多群众有效动员起来，真正让需要培训的人愿意接受培训、有能力开展培训的人积极参与培训。要加快建设培训与用工相衔接的机制，把培训招生和企业招工结合起来，紧盯企业用工需求，积极开展定向培训、订单培训；把培训机构和就业市场结合起来，建立市县两级技工市场，推进培训和就业有效衔接；把技能培训和创业培训结合起来，引进创业辅导机构，广泛开展面向青年的创业辅导，有效助力大众创业、万众创新。

江凌强调，实施全民技能提升工程是一项系统工程，要善于整合资源，用好各类平台，发挥各类职业院校技能培训主阵地作用，用好各级新时代文明实践中心等场所，更好统筹市内市外、网上网下培训资源，为更多适龄人群接受技能培训提供便利。

徐衣显、杨骁、何伟、李新建、王军、孙延文、贺敏、任丽君、朱美荣等参加会议。(记者 李东慧)