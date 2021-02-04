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洛阳与华为公司合作再结硕果 华为携手弘义集团发展机器视觉产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 22:00

洛阳与华为公司合作再结硕果
华为洛阳新基建发展中心揭牌成立
华为携手弘义集团发展机器视觉产业
江凌、徐衣显与杨瑞凯一行举行工作会谈，并参加签约、揭牌活动　　

　　洛阳与华为公司合作再结硕果。14日下午，华为技术有限公司与洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司签署机器视觉产业合作协议，华为洛阳新基建发展中心同时揭牌成立。

　　市委书记江凌与华为技术有限公司副总裁杨瑞凯一行举行工作会谈，并参加签约、揭牌活动。江凌代表市委市政府对洛阳与华为公司合作项目的落地运营表示祝贺，对华为多年来对洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。

　　会谈中，双方围绕深化战略合作进行了交流，并就构建更紧密的合作关系达成共识。双方认为，当前科技创新已经进入空前密集活跃期，呈现许多颠覆性开创性革新，给洛阳产业转型升级带来了新机遇新空间。洛阳与华为公司合作有良好基础，构建更紧密合作关系，对发挥华为公司技术、经验优势，助力洛阳走好以创新引领发展之路具有重要意义。下一步，洛阳和华为公司将共享发展机遇，发挥华为公司数字技术优势，用科技赋能洛阳产业升级，在IT领域联合开展技术攻关，在大数据应用、智慧教育等领域深化合作，推动更多洛阳企业进入华为产业链供应链，更好助力洛阳发展平台经济、打造青年友好型城市，努力实现共赢发展。

　　14日下午揭牌的华为洛阳新基建发展中心，位于洛龙区。该项目依托华为对大数据、云计算、物联网、人工智能等新型技术的研究，全力打造企业数字化转型的赋能平台，将有效促进本地制造型企业的数字化转型，并对洛阳培养新基建、数字经济领域人才提供帮助。

　　按照洛阳弘义集团与华为公司签署的机器视觉产业合作协议，双方将围绕品牌打造、市场开拓等加强合作，由弘义集团依托华为产品和技术能力建立机器视觉本地品牌，借助丰富的智慧应用场景，在洛打造机器视觉产业链，形成机器视觉生态圈，有效填补河南省在机器视觉领域本地品牌的空白。

　　市领导徐衣显、孙延文等参加相关活动。(记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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