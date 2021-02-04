13日，市委书记江凌深入宜阳县，调研乡村振兴、产业发展、民生领域改革、文旅融合发展、小流域治理等工作，强调宜阳要深入贯彻落实市第十二次党代会部署要求，着力开创县域高质量发展新局面。

江凌在宜阳县调研时强调

深入贯彻落实市党代会部署要求

着力开创县域高质量发展新局面

13日，市委书记江凌深入宜阳县，调研乡村振兴、产业发展、民生领域改革、文旅融合发展、小流域治理等工作，强调宜阳要深入贯彻落实市第十二次党代会部署要求，着力开创县域高质量发展新局面。

洛水昌谷项目是宜阳县打造的大型文旅度假科教运动综合体。江凌实地察看生态修复、特色小镇和文旅体验等板块建设情况，希望项目团队进一步丰富文旅业态，完善综合配套服务设施，优化提升园区生态环境，提高游客参与度、体验性，打造独具特色、深受年轻人青睐的亲水文旅综合园区。要以该项目为平台，引导周边村庄发展乡村旅游、民宿等特色产业，带动更多群众增加收入。

近年，宜阳县因地制宜打造了一批美丽乡村。莲庄镇养马村曾是古代屯兵、饲养战马的基地，该村挖掘历史资源，打造跑马场、饮马泉等景点，成为特色民俗旅游村。莲庄镇陈宅村，青砖小瓦马头墙，生态水系穿村过，呈现一派美丽祥和景象。江凌先后察看了两地美丽乡村建设、特色产业发展情况，深入了解农家宾馆经营状况，与村党支部负责同志交流乡村运营工作。他指出，要以乡村运营为抓手推进乡村建设，用市场理念、市场思维发展特色产业、建设美丽乡村。要构建党组织领导下的新型农村治理体系，建强群众自治组织，提升乡村治理水平。农村党支部要发挥好战斗堡垒作用，在改善农村人居环境的基础上，引进专业经营团队，充分挖掘资源禀赋，带领广大农民发展乡村旅游和乡村产业，走好特色发展之路，稳步提升村民经营性收入。

“特色产业经营情况怎么样？返乡乡贤参与多不多？村里议事机构有哪些？”在锦屏镇河下村，江凌深入了解“三清两建”、“三变”改革、村干部收入等情况。他指出，要进一步落实市党代会部署要求，盘活资源资产，加快促进资金、人才等要素回流，调动各方积极性，不断做强村集体经济，开创乡村振兴新局面。要探索建立村干部收入激励机制，充分调动村干部发展壮大村级集体的积极性主动性创造性。

在莲庄镇，江凌实地察看集镇建设情况。他强调，要进一步要强化经营理念，完善配套政策，提高集镇教育、医疗等公共服务供给水平。要深化放权赋能改革，支持有条件的地区建立乡镇财政，扩大基层发展自主权，更好调动乡镇加快发展的积极性主动性。江凌还察看了焦涧河小流域综合治理工程进展，指出要因地制宜科学细化治理方案，合理确定工程量，优先解决好流域水安全问题。

在洛阳久创航空航天科创加速园，江凌先后走访航辉新材、国联新材料、航准精密等企业，对该园区专注航空航天细分领域，着力提高产业集聚度，引进第三方机构提供专业配套服务，与高水平研发机构合作共建科研平台、检测平台等做法给予肯定，希望他们打造一流平台，培育孵化更多高成长性的“专精特新”企业。在洛阳众悦精密轴承有限公司，江凌深入车间了解系列精密轴承研发生产情况，希望企业坚定不移走以创新引领发展之路，积极参与组建轴承产业联盟，推动我市轴承产业尽快成长为千亿级产业集群。

在宜阳县人民医院，江凌实地了解医院布局和远程医疗、模拟实训中心、发热门诊管理等情况。他指出，要加快紧密型县域医共体建设，在积极做强县级医院的基础上，在中心镇打造高水平分院，做好全科医生培养，整体提升乡镇卫生院、公益性村卫生室管理服务水平，推进医保基金点数法付费，为群众提供更高水平医疗服务。抓好常态化疫情防控，做好发热门诊管理，坚决守住不发生院内感染底线。

在宜阳县实验小学，江凌在学生导游的指引下参观了校园，察看日常教育管理情况，听取学校深化教育教学改革情况汇报。他叮嘱相关负责同志，要认真总结推广该校探索的经验做法，深化中小学教师“县管校聘”等教育领域综合改革，扎实做好“双减”等工作，鼓励更多学生大胆创新、展示自我，切实办好人民满意的教育。王军等参加调研。(记者 李东慧)