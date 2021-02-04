12日上午，河南省第十四届运动会会徽、吉祥物发布会在我市体育中心体育馆举行。

省第十四届运动会会徽吉祥物发布

万旭、徐衣显出席发布会

12日上午，河南省第十四届运动会会徽、吉祥物发布会在我市体育中心体育馆举行。省体育局党组书记、局长万旭出席发布会并致辞，市委副书记、代市长、省第十四届运动会洛阳市筹备工作委员会主任徐衣显出席发布会并揭晓本届运动会主题口号、会徽及设计理念。

河南省第十四届运动会将于明年在我市举行。本届运动会的主题口号是“奋进河南新时代、健康中原更出彩”。会徽“腾飞”，以草书“洛阳”为主体，同时融入“豫”的首写字母“Y”、“洛阳”的首写字母“LY”、绽放的牡丹花、数字“14”、彩带、祥云、浪潮、吉祥鸟等元素，整体线条有机地演变成熊熊燃烧的运动圣火映照下奔腾的河流和激情腾跃的运动员形象，突出河南洛阳浓厚的人文底蕴以及省运会的文化内涵，象征河南省体育运动事业的发展步伐和广阔的发展前景，彰显河南省体育健儿继承和发扬奥林匹克精神、奋勇拼搏的风采。会徽整体如同“OK”的外形，寓意美好未来以及对办好省运会的信心和美好祝愿。

吉祥物“洛洛、阳阳”的设计融入“牡丹花”“帝龙”以及“火炬、洛阳古城、数字14(第十四届)、黄河之水、运动人形、伊河洛河”等元素，通过拟人化处理，塑造出活泼可爱、朝气蓬勃、活力十足的运动卡通人物形象，凸显竞技体育的特点和河南全民健身的浓厚氛围，展现广大群众对健康生活的美好期待以及“特色省运、健康省运、精彩省运、惠民省运”的体育盛会特色。

万旭在致辞时表示，会徽、吉祥物和主题口号的发布将进一步提高本届运动会的社会影响力，有利于在全省营造热爱体育、崇尚运动、健康向上的良好风气，激发全社会参与的热情。省体育局将深入持久地开展宣传活动，引导全省人民了解、关心、支持省运会，为省第十四届运动会的成功举办营造健康和谐、积极向上的社会环境。(记者 孟山)