江凌与上海投资考察团代表举行工作会谈

12日，市委书记江凌与上海安徽商会会长、景域驴妈妈集团董事长洪清华率队的上海投资考察团举行工作会谈，双方围绕深入挖掘洛阳文旅资源，打造更多新型业态、城市IP，着力提升文旅融合发展水平进行深入交流。 12日，市委书记江凌与上海安徽商会会长、景域驴妈妈集团董事长洪清华率队的上海投资考察团举行工作会谈，双方围绕深入挖掘洛阳文旅资源，打造更多新型业态、城市IP，着力提升文旅融合发展水平进行深入交流。 双方一致认为，文旅消费已成为普遍需求，呈现出不断升级态势，文旅文创产业发展潜力巨大，是最具有投资价值的产业之一。洛阳历史文化资源厚重，深化文旅融合发展、推动文旅文创成为支柱，对打造平台城市、青年友好型城市意义重大。双方将进一步凝聚共识，在文旅产业发展上寻求更多契合点，更好适应文化消费和社会发展新趋势，从投资运营角度积极做好洛阳文旅文创产业顶层设计，在新业态引进、旅游营销、旅游产品运营等领域深化合作，打造一批文旅文创开发先行示范点，推出更多适合年轻人消费的文旅新业态，提升洛阳文化旅游产品供给和服务体验，助推洛阳把文化资源优势更好转化为发展优势。 人和集团董事长朱圣杰、上海振禹投资管理集团董事长戴国中、中恒山海文旅集团董事长杨诚成、鼎新思路文旅产业集群总裁张琳梓、上海四行仓库特别红景区创始人赵殊萱，洛阳市领导徐衣显、王飞、王军等参加会谈。(记者 李东慧)