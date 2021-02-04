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东莞市工商界代表团来洛考察 江凌、徐衣显与代表团举行会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 17:13

　　11日至12日，广东省东莞市工商界代表团来洛考察，寻求投资发展良机，深化两地交流合作。

　　11日下午，洛阳市委书记江凌，洛阳市委副书记、代市长徐衣显与东莞市委常委、统战部部长陈志伟，广东省工商联副主席、东莞市工商联主席、广东三正集团董事长莫浩棠等工商界代表团成员举行会谈，代表洛阳市委市政府对他们来洛考察表示欢迎。

　　江凌指出，洛阳历史文化底蕴深厚，产业基础雄厚，城市包容性强、开放意识强，是一片投资沃土。当前，市场主体投资正加快由以成本为取向的产业转移向以市场为取向的产业布局转变。洛阳将进一步聚焦市场主体投资取向新变化，持续转变思想观念、创新体制机制、优化营商环境，为企业家来洛投资发展创造良好条件、提供一流服务。希望各位工商界人士在洛阳多走走、多看看，深入了解洛阳、感知洛阳，在文旅融合、智能制造、新材料、城市运营及城市功能提升等领域寻求更多合作机遇，结出更多合作硕果，着力实现互利共赢。

　　陈志伟、莫浩棠等先后发言，纷纷表示洛阳作为历史文化名城，文旅资源丰富，人文魅力十足。洛阳正在新发展阶段展现出昂扬向上的新气象，未来发展潜力巨大。东莞市工商界代表将抢抓加快构建新发展格局的战略机遇，积极主动融入国内大循环，依托中原广阔市场优势，在洛阳寻求更多合作机遇，推动双方共赢发展之路越走越宽广。

　　此次来洛的东莞市工商界代表还有：东莞市工商联党组书记陈国良、广东鸿发投资集团董事长麦照容、广东嘉宏集团董事长方桂萍、大中投资集团董事长王文城、广东唯美陶瓷有限公司董事长黄建平、东莞市金田纸业公司董事长欧阳忠、东莞市民盈集团董事长钱超、岭南生态文旅股份有限公司执行总裁黎惠勤、东莞市康华投资集团董事长王君扬、东莞市旅游协会会长梁永雄、岭南园林集团执行总裁何世锋、广东莞商联服务平台有限公司总经理李丰等。

　　在洛期间，代表团一行深入洛阳博物馆、部分企业和文旅项目实地考察，并与我市部分县区、市直部门、企业等座谈交流，围绕合作意愿等进行深入交流洽谈。

　　洛阳市领导李新建、魏险峰等参加相关活动。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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