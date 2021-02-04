11日晚，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会在宜阳县体育中心开幕。 洛阳市第十四届运动会开幕

江凌宣布开幕 万旭、徐衣显分别致辞 杨炳旭等出席 开幕式现场 11日晚，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会在宜阳县体育中心开幕。 市委书记江凌出席开幕式并宣布开幕。省体育局党组书记、局长万旭致贺辞，市委副书记、代市长徐衣显致开幕辞。市领导杨炳旭、王军、雷雪芹、贺敏出席开幕式。开幕式由副市长魏险峰主持。 代表队入场 20时，开幕式正式开始，仪仗队员护拥着五星红旗健步走入体育场。在国旗的引领下，市运会会旗方队、裁判员方队和各参赛方队依次入场。 入场仪式完毕，全场起立，高唱中华人民共和国国歌。在雄壮的国歌声中，五星红旗冉冉升起，迎风飘扬。 开幕式现场 万旭说，近年来，洛阳市委、市政府团结带领全市人民，深入贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委决策部署，体育事业和体育产业协同发展，高水平赛事不断落户洛阳，全民健身公共服务水平显著提升，“15分钟健身圈”成为洛阳人的“幸福圈”。本次市运会是洛阳市规格最高、规模最大、参与人数最多、影响力最广泛的综合性体育盛会，是彰显洛阳文化底蕴和发展成就、表达洛阳市民健康幸福、展现洛阳运动健儿精神面貌的一个重要窗口。希望广大运动健儿弘扬中华体育精神，弘扬体育道德风尚，实现竞技成绩和精神文明双丰收。希望全体裁判员公平公正、认真评判，营造公平有序的竞赛环境。希望全体工作人员扎实做好比赛服务工作，确保比赛顺利进行。预祝洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会取得圆满成功。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]