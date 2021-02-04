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江凌与中国工程院院士李培根、李贺军举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.09 20:15

　　9日，市委书记江凌与来洛考察的中国工程院院士、中国机械工程学会理事长、河南科技大学名誉校长李培根，中国工程院院士、西北工业大学教授李贺军一行举行工作会谈，就坚持以创新引领发展，积极推进河南科技大学争创“双一流”，更好发挥高校对地方发展的推动作用进行深入交流。

　　双方一致认为，坚持以创新引领发展，必须主动谋划、超前谋划。高水平大学在创新发展中地位十分重要，作用不可替代。争创“双一流”，是河科大提升办学水平的重要契机，对洛阳发展具有重要作用。河科大积极争创“双一流”，既要加大投入，又要深化改革，用开放的思维和改革的思维构建学科体系、学术体系、治理体系、育人体系。河科大要与洛阳建立更加紧密的合作关系，紧贴洛阳产业发展需求，共建新型研发机构等各类产学研合作平台，在服务地方创新发展、做强城市功能中发挥更大作用。

　　贺敏等参加会谈。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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