5日下午，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区暗访督导文明城市创建工作，检查节日值班值守情况。他强调，要深入贯彻市第十二次党代会精神，坚持以人民为中心的发展思想，着力创建全国文明典范城市，全方位提升城市承载力、亲和力和感召力。

江凌深入中心城区暗访督导文明城市创建工作，检查节日值班值守情况

坚持以人民为中心发展思想

着力创建全国文明典范城市

5日下午，市委书记江凌轻车简从、不打招呼，深入中心城区暗访督导文明城市创建工作，检查节日值班值守情况。他强调，要深入贯彻市第十二次党代会精神，坚持以人民为中心的发展思想，着力创建全国文明典范城市，全方位提升城市承载力、亲和力和感召力。

新时代文明实践中心(所、站)是我市文明城市创建工作的重要载体。江凌首先来到瀍河区旭升社区新时代文明实践站，察看社区居民学校、文体活动中心建设运行工作，指出要充分发挥平台阵地作用，提高场所利用率，开展更多群众喜闻乐见的文明实践活动，为社区群众提供更多便捷服务。在老城区道北路街道办事处，江凌了解文明实践活动开展情况，强调要按照“六有”标准完善提升新时代文明实践所，确保阵地资源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

在老城区晓月街、春都路等地，江凌实地检查市容市貌和老旧小区改造情况，现场指出车辆停放秩序、“三线入地”整治、垃圾处置等方面存在的问题，要求提升标准、举一反三、压实责任、全面整改，推动文明城市创建常态长效。针对部分老旧小区“飞线充电”等突出问题，江凌要求相关部门在前期改造的基础上，立足群众需求，科学制定标准，创新运营机制，在改善环境、便民惠民基础上，实现服务业态、服务功能的全面提升。

在老城区的周公市场，江凌察看市场管理情况，与商户、群众交流，对进一步做好市场管理、环境卫生等工作提出具体要求。他指出，要统一制定标准，对农贸市场进行“硬件”升级改造和“软件”管理提升，打造对标大型商超、功能布局科学、农产品可溯源、管理精细化的现代新型农贸市场，让百姓“菜篮子”拎得更舒心。

“哪些方向客流较大？疫情防控措施落实情况如何？”在洛阳汽车站候车大厅，江凌与车站负责人交谈，了解客流、班线、服务、安全等情况。他指出，公路客运是旅客日常出行的重要中转方式，洛阳汽车站要在提升站内设施、完善服务功能上下功夫，打造集长途客运、地铁、公交、出租车等综合交通换乘于一体的无缝接驳客运站。

在西工区014中心社区，江凌察看该社区便民服务中心、小区环境建设，了解“三供一业”改造、便民服务等情况。他指出，要坚持把社区创建作为关键，提升居民家园意识，让群众从管理对象变成管理主体，将文明创建变成群众自觉行动；要积极推进公共服务进社区，完善提升社区养老、医疗、教育、文化等服务供给，把以人民为中心发展思想落到实处。

调研中，江凌还检查了相关单位国庆假期领导干部值班值守情况，要求各级党员干部严格执行值班带班等制度，密切关注重点领域和关键环节，层层压实责任，形成工作闭环，确保全市国庆假期平安祥和稳定。

王飞、王军等参加相关活动。(洛报融媒记者 李东慧 李冰)