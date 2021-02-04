1日，市委书记江凌深入嵩县车村镇、白河镇等地检查指导灾后重建工作，看望受灾群众，并调研基层党建、乡村振兴工作。

江凌到嵩县检查指导灾后重建工作，看望受灾群众，调研基层党建、乡村振兴工作

发挥党组织作用全力做好灾后重建

调动各方积极性全面推进乡村振兴

1日，市委书记江凌深入嵩县车村镇、白河镇等地检查指导灾后重建工作，看望受灾群众，并调研基层党建、乡村振兴工作。

9月24日至25日，受强降雨影响，嵩县灾情较重。当日一早，江凌来到白云山脚下的车村镇铜河村。强降雨导致村庄部分房屋倒损、道路冲毁，得益于村党支部和党员干部提前转移，全村无人员伤亡。江凌肯定了该村党员干部不等不靠，发挥先锋模范作用，组织群众紧急避险的担当精神。强降雨发生时，村里退役军人李松山第一时间冲出家门，逐一通知9户村民紧急转移后，才返回家中转移自己瘫痪的妻子。江凌走进李松山被山洪冲毁的家中，赞扬了他在防汛救灾中冲在一线的奉献精神，表示党和政府一定会帮助他渡过难关。在村民邓拴娃家，江凌关切询问吃住怎么解决、还有哪些困难，听到群众生活都得到妥善安置，他叮嘱镇村干部要尽快启动受损民宅重建、加固工作，力争在明年春节前完成重建任务。江凌指出，要结合这次强降雨受灾情况，进一步摸清底数，下决心做好小流域综合治理，有效提升抵御自然灾害的能力。

在这轮强降雨中，白河镇4个小时降雨量达到230毫米，最大小时降雨量92毫米，群众生产生活设施损毁严重。白河镇上河村，暴雨引发山洪冲毁道路和房屋，水淹民宅360余间，香菇大棚受损严重。江凌察看该村房屋、道路等受损状况，走进邢会民、孟建文等群众家中，对受灾群众表示深切慰问，指出党和政府一定会组织力量全力救援。听取救灾情况汇报后，江凌现场指挥调度，对群众转移安置、灾后重建等工作提出要求。他强调，要把恢复生产生活秩序作为当务之急，统筹好各方力量，尽快恢复受灾村庄道路、供水、供电和通讯设施，帮助大家有效减少损失。要把重建幸福家园作为重中之重，做好民宅受损情况鉴定，结合推进集镇建设等工作，因地制宜抓好倒房群众集中安置。各级党组织和党员干部要发挥好战斗堡垒和先锋模范作用，冲锋在一线、战斗在前沿、当好主心骨，严防因灾致贫返贫，为受灾群众建设更加美好的家园。江凌还沿途察看了白河镇受山洪影响的部分塌方道路受损情况。

车村镇天桥沟村党支部，是江凌的党支部工作联系点。在该村党群服务中心，江凌认真询问村民社保、户政等事项办理流程，指出要推动便民服务中心行政村全覆盖，用好互联网等手段，提供更加便捷的服务；要强化经营理念，完善配套政策，推动天桥沟村等中心村按照“功能性集镇”标准进行规划建设，提高教育、医疗等公共服务，打造连接城乡、服务农民的重要节点和区域中心。

江凌十分关注该村乡村振兴工作推进情况。他与优秀乡贤汪全营交流乡村运营经验，勉励汪全营进一步发挥优势，顺应户外休闲消费等发展趋势，盘活资源禀赋，引进专业人才，更好地把小乡村对接大市场，用市场理念、市场思维发展特色产业、建设美丽乡村。得知该村大力推行“村民组+合作社+议事会+专业协会”乡村治理模式，江凌给予肯定，希望该村加快构建党组织领导下的新型农村治理体系，建强经济合作组织、群众自治组织，把更多群众动员起来，积极投身乡村振兴。江凌指出，要在进一步抓好“三清两建”、“三变”改革上下功夫，加快促进资金、人才等要素回流，发展乡村特色产业，增加群众技能性、资产性、经营性收入，让脱贫群众更多共享改革发展成果。

王军等参加调研。（记者 李东慧）