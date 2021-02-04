9月30日下午，在收听收看全省安全稳定工作会议后，市委书记江凌接着主持召开全市安全稳定工作会议，贯彻落实省委省政府部署要求，就进一步做好国庆假期值班值守、安全稳定等工作进行再安排再部署。

全市安全稳定工作会议召开

江凌讲话 徐衣显、杨骁参加

9月30日下午，在收听收看全省安全稳定工作会议后，市委书记江凌接着主持召开全市安全稳定工作会议，贯彻落实省委省政府部署要求，就进一步做好国庆假期值班值守、安全稳定等工作进行再安排再部署。

江凌指出，要严格落实省委省政府关于国庆期间领导干部值班值守的部署要求，市、县、乡三级党政主要负责同志要确保一人在岗，党政领导班子成员要确保半数在属地，切实强化底线思维、守好自家阵地。各级带班领导要认真检查落实应急处突力量，建立节日期间快速反应机制，确保始终处于应急状态，一旦遇到问题确保快速反应、科学应对、果断处置。

江凌强调，要紧盯重点、压实责任，扎实做好安全稳定各项工作。压实企业安全生产主体责任，紧盯企业主要负责人，强化“隐患就是事故”理念，加强隐患排查检查，发现隐患后果断精准采取措施，把隐患消灭在事故之前，对隐患整改不到位的严肃处理，坚决筑牢安全生产防线。压实重点领域、重点单位疫情防控责任，认真落实常态化疫情防控要求，克服麻痹思想、松懈心态，紧盯机场、车站等重点部位，加强医院尤其是发热门诊、传染病区和定点收治场所管理，加密中高风险地区返(来)洛人员和重点单位工作人员核酸检测频次，守牢“外防输入、内防反弹”严密防线。压实乡镇(街道)和村(社区)两级干部责任，调动基层党员干部担当作为的积极性主动性，推动市委部署要求在基层落地落实落细。

江凌指出，要高度重视地质灾害风险防范工作，动态监测气象变化，加强对边坡房屋、危旧房和生态旅游景区等易发生地质灾害地区的监控，做好大型水库监测调度，确保危险区域的群众第一时间转移避险，决守护好人民群众生命财产安全。要扎实做好信访稳定工作，深入一线了解群众诉求，有效化解基层信访矛盾纠纷，着力维护社会和谐稳定。

会议以视频的形式召开，各县区设分会场。徐衣显、杨骁、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、任丽君等在洛阳主会场参加。(洛报融媒记者 李东慧)