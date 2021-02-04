洛阳多个县区中小学课后服务收费标准确定

昨日，记者从市教育局获悉，为进一步推进各中小学课后服务工作、完善课后服务经费保障制度，我市多个县区目前已根据相关要求确定课后服务收费标准。

昨日，记者从市教育局获悉，为进一步推进各中小学课后服务工作、完善课后服务经费保障制度，我市多个县区目前已根据相关要求确定课后服务收费标准。“为满足广大学生、家长对中小学课后服务的迫切需求，努力办好人民满意的教育，目前，我市各县区均已根据《中共河南省委教育工作领导小组秘书组关于印发〈省委常委会“我为群众办实事”重点项目全面推广义务教育阶段学校课后服务工作专项工作规划〉的通知》要求，对课后服务收费标准进行了核算。”市教育局相关负责人说，目前，多个县区的收费标准已经通过发改部门审批，具体如下。

涧西区

每生每小时2元。

瀍河区

每生每1.5小时4元，午餐以家长听证会形式讨论决定餐标及收费标准。

龙门园区

午间延时托管：每生每1小时至1.5小时2元；下午课后服务：每生每1小时至1.5小时4元。素质类课程不高于当地同类校外机构收费标准的50%，中午午餐每顿10元。

老城区

午间延时托管：每生每小时1元；下午课后服务：每生每小时2.5元。素质类课程不高于当地同类校外机构收费标准的50%，午餐以家长听证会形式讨论决定餐标及收费标准，收费标准不得高于周边托管机构同类菜品价格。