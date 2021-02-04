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新一届市委常委与媒体见面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 23:19

新当选的市委书记、副书记

　　29日晚，中国共产党洛阳市第十二届委员会第一次全体会议后，新当选的中共洛阳市委书记江凌，市委副书记徐衣显、杨骁，市委常委何伟、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、李杏、张玉杰，在市会议中心与媒体记者见面。

新当选的市委常委

　　当新一届市委常委出现在大家面前时，现场响起了热烈的掌声。江凌逐一介绍了新一届市委常委，常委们分别向记者们致意。

　　江凌代表新一届市委领导班子，衷心感谢全市广大党员干部群众的信任和支持，衷心感谢媒体记者对市第十二次党代会专业高效的报道。

　　江凌说，洛阳在我国历史上多个时期都创造了令人引以为傲的辉煌。本次市党代会鲜明提出“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”，这是洛阳700多万人民的共同愿望，也是省委对洛阳的期望和重托，更是新一届市委必须担当起来的历史重任。担起重振洛阳辉煌的历史责任，新一届市委将进一步增强政治意识，带头学习运用党的创新理论，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保党中央决策部署在洛阳件件落地、条条落实、事事见效，着力形成生动实践、结出丰硕成果。要抢抓构建新发展格局重大机遇，全面贯彻新发展理念，在主动融入和服务新发展格局中展现洛阳担当、体现洛阳作为，以实际行动把“两个维护”落到实处。

　　江凌表示，进入新发展阶段，人民群众对美好生活有了更高期望。新一届市委的责任，就是要让洛阳700多万老百姓过上更好的生活。我们将牢固树立以人民为中心的发展思想，真正跟群众想在一起、干在一起，用党员干部的辛苦指数换取老百姓的幸福指数，让不断增进的民生福祉成为洛阳现代化建设新征程中最温暖、最生动的底色。

　　江凌说，进入新发展阶段，洛阳比以往任何时候都更需要、更依赖创新和改革。我们将持续强化创新意识、改革思维，把创新引领发展作为总战略，把以改革推动发展作为总抓手，通过科技创新推动产业转型升级，通过城市功能创新聚集更多发展要素，通过建设青年友好型城市吸引更多青年人与洛阳一起成长、共赢未来，通过体制机制改革为创新创业提供更好制度保障。

　　江凌说，进入新发展阶段，面对的形势更加复杂严峻，也会碰到更多风险和挑战。我们将主动担当、善作善为，带动全市上下形成营造干事创业的浓厚氛围。相信只要把各方面的积极性调动起来，把各方面的力量凝聚起来，一定可以在洛阳再创一个激情燃烧、干事创业的火红年代；只要深深扎根人民，紧紧依靠人民，一切为了人民，一定能够创造经得起历史检验、让人民满意的新业绩，一定能够在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

　　江凌最后说，洛阳需要更多了解外部的世界，也希望有更多朋友深入了解洛阳。希望新闻媒体朋友发挥优势，讲好洛阳故事，传递洛阳声音，使更多各界宾朋能够深入了解洛阳、喜欢洛阳、走进洛阳、留在洛阳。

　　中央、省、市主流新闻媒体和部分融媒体记者参加见面会。(洛报融媒记者 智慧 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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