29日下午，中国共产党洛阳市第十二届委员会举行第一次全体会议。

市委十二届一次全会召开

选举江凌为市委书记 徐衣显、杨骁为市委副书记

选举江凌、徐衣显、杨骁、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、李杏、张玉杰为市委常委

通过中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第一次全体会议选举结果的报告

江凌主持会议并讲话

29日下午，中国共产党洛阳市第十二届委员会举行第一次全体会议。

江凌受中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团委托主持会议。

出席本次会议的市委委员，应到68名，实到68名；候补委员应到13人，实到13人，符合规定人数。市纪委委员列席会议。

经过无记名投票选举，江凌、徐衣显、杨骁、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、李杏、张玉杰当选中国共产党洛阳市第十二届委员会常务委员会委员。

江凌当选市委书记，徐衣显、杨骁当选市委副书记。

全会表决通过了关于中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第一次全体会议选举结果的报告。

新当选的市委书记江凌在讲话中指出，市委十二届一次全会选举产生了新一届市委常委和书记、副书记，通过了市纪委十二届一次全会的选举结果。这是全体委员对我们的信任和重托。他代表新当选的市委常委，向大家表示衷心感谢，表示要与同志们一道，在党中央和省委的坚强领导下，忠诚履职、勤勉尽责，竭尽全力把洛阳的工作做好，把洛阳现代化建设的宏伟事业不断推向前进。

江凌强调，新一届市委受命于洛阳开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点，肩负着在新的历史起点上重振洛阳辉煌的历史使命。接过洛阳发展的“接力棒”，踏上新的赶考路，一定要倍加珍惜时代提供的机遇和舞台，倍加珍惜组织的厚望和重托，倍加珍惜人民的信任和期待，团结带领全市党员干部群众，锚定目标、奋发图强，共同把重振洛阳辉煌的历史使命担起来。

担起重振洛阳辉煌的历史使命，必须做政治过硬、对党忠诚的表率。牢记第一身份是共产党员、第一职责是为党工作、第一要求是坚定不移跟党走，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以理论清醒确保政治坚定，以行动坚决践行“两个维护”，准确把握进入新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局的“三新”要求，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。

担起重振洛阳辉煌的历史使命，必须做解放思想、锐意创新的表率。把以创新引领发展作为今后一个时期洛阳发展的主战略，敢创新、谋创新、抓创新，推动洛阳走好以创新引领发展之路。带头转变思想观念，开阔眼界思路，以思想大解放更好推动洛阳大发展。带头推动创新发展，时时处处以创新的眼光看待问题、思考对策，以创新的举措研究问题、推进工作。带头推进深层次改革，着力破解体制机制上的瓶颈制约，以体制机制新优势激发创新创造新活力。

担起重振洛阳辉煌的历史使命，必须做心系群众、为民造福的表率。始终把为民造福作为一切工作的出发点和落脚点，加快建设更高品质的幸福洛阳，通过洛阳的大发展实现人民生活的高品质。带头走好新时代党的群众路线，在服务群众中凝聚群众，在改善民生中赢得民心，让洛阳现代化建设的民生答卷更有“温度”、更有“厚度”。密切联系群众，始终把群众安危冷暖放在心上，把根在群众中扎得更深更牢。维护群众利益，下更大功夫提高教育、医疗、养老等民生保障水平，一件接着一件办好民生实事。改进群众工作方法，最大限度地激发民智、汇聚民力。

担起重振洛阳辉煌的历史使命，必须做担当作为、干事创业的表率。凡是有利于党和人民的事、有利于洛阳发展的事，都要事不避难、义不逃责，大胆地干、坚决地干，在新时代展现新一届市委的新气象。带头担责尽责，带头真抓实干，带头攻坚克难，把全部心思和精力用在干事创业上，强化“马上办”作风，推行“一线工作法”，善用穿透式方法抓落实，对制约高质量发展的深层次问题，对前进道路上的风险挑战要敢于较真碰硬、善于破解瓶颈，把一个个不可能变为可能，把一个个困难点变成出彩点。

担起重振洛阳辉煌的历史使命，必须做与时俱进、善于学习的表率。带头增强学习研究的积极性主动性实效性，引领全市上下形成更加浓厚的学习研究氛围。拓宽视野格局，更新知识结构，注重调查研究，加紧形成与现代化建设相适应的知识体系，在不断发现问题、研究问题、解决问题中研究工作、促进发展。

担起重振洛阳辉煌的历史使命，必须做克己慎行、清正廉洁的表率。牢记习近平总书记“当官发财两条道”的忠告，带头讲规矩、守底线，正确看待权力，严格遵守法纪，加强道德修养，把党和人民赋予的权力真正用在为洛阳谋发展、为群众增福祉上，把纪律规矩作为对干事创业的最大保护，担负起全面从严治党的政治责任，努力营造风清气正的良好政治生态。

江凌最后说，面对洛阳发展的美好蓝图，我们唯有倍加尽责、倍加努力，才能堪当重任、不负重托。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结带领全市人民，改革创新、真抓实干，切实担负起重振洛阳辉煌的历史使命，共同创造洛阳更加美好的明天。

会议在雄壮的《国际歌》声中闭幕。(洛报融媒记者 白云飞 李东慧 智慧)