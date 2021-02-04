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国风古意，寻踪洛阳！千年古都邀您来打卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.29 08:17
部分国风海报(由主办方提供)

　　9月28日，由中共洛阳市委宣传部指导、洛阳日报报业集团主办的“国风古意 寻踪洛阳”创意活动正式揭幕，多组国风海报集中呈现不一样的国风洛阳！网友可在新浪微博、头条号搜索话题#国风洛阳#，共赏系列震撼美图，邂逅国风洛阳。

　　洛阳，是华夏文明的重要发祥地，国务院首批公布的国家历史文化名城，丝绸之路东方起点之一，隋唐大运河的中心，先后有13个王朝在此建都。波澜壮阔的历史留下了璀璨夺目的文化遗产。

　　长期以来，历史文化底蕴深厚的洛阳一直是众多网友向往的旅游目的地。作为2021河洛文化旅游节“行走洛阳 读懂历史”宣传推广活动之一，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动邀请国内顶级的拍摄团队和文案设计，以“行走洛阳 读懂历史”为主题，历时一个多月拍摄，从700余幅作品中精心挑选，制作出多组国风美图，自即日起陆续发布。活动通过摄影艺术手法和创意制作，将凸显洛阳历史文化的国风美服、吟诵洛阳厚重历史的诗词歌赋、精妙的书法名家作品与洛阳知名文化地标融为一体，创作出一系列视觉冲击力强、文化意蕴浓的创意海报作品。

　　前期，创作者们分别到二里头夏都遗址博物馆、龙门石窟景区(白园、香山寺)、隋唐洛阳城国家遗址公园(天堂、明堂、应天门、九洲池)、天子驾六博物馆、洛邑古城、回洛仓等洛阳知名文化地标进行采风拍摄，然后给精美绝伦的摄影作品配上相关诗词、知名书法家的书法作品，将美景、美文、美字融为一体，吸引更多网友来到洛阳，了解洛阳，行走洛阳，读懂历史。

　　此外，9月29日至10月8日，关注@洛阳网微博，拍摄和洛阳有关的照片，参与#国风洛阳#话题，将有机会获得洛阳文保集团“博礼文创”与爱奇艺联名推出的《登场了！洛阳》考古盲盒。

　　国风古意，寻踪洛阳！千年古都邀您打卡。(记者 李冰)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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