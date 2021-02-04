28日上午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团举行第三次会议。

市第十二次党代会主席团举行第三次会议

江凌主持 徐衣显、杨骁等参加

28日上午，中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团举行第三次会议。

会议由大会主席团常务委员会委员江凌主持。常务委员会委员徐衣显、杨骁、娄会峰、王琰君、陈淑欣、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、李杏在主席台就座。

主席团成员应到75名，实到70名，符合规定人数要求。

会议听取了市第十二次党代会秘书长杨骁作的关于各代表团审议十一届市委工作报告、市纪委工作报告情况的汇报。杨骁说，各代表团认真讨论审议了市委工作报告、市纪委工作报告。代表们从洛阳发展大局出发，踊跃发言，气氛热烈。大家一致认为，江凌同志所作的市委工作报告内涵丰富、催人奋进。报告总结成绩全面客观，分析问题实事求是，部署工作思路清晰、目标明确、重点突出、措施有力。特别是旗帜鲜明提出要“坚定不移走以创新引领发展之路”，既贯彻落实了中央和省委部署要求，又是经济发展大势所趋和洛阳发展现实所需，是在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的务实策略和有效路径，是指导今后一个时期全市经济社会发展和党的建设的重要文件。市纪委工作报告坚持“严”的主基调，立足“监督保障执行、促进完善发展”作用的发挥，准确把握全面从严治党的新特点新要求，突出了市委加强政治监督、“治未病”、激励担当等重点要求，必将对进一步引导和激励全市党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业起到积极的促进作用。

杨骁说，代表们表示，将切实肩负起全市广大党员的重托，认真学习好宣传好贯彻好市第十二次党代会精神，紧密结合工作实际，全面落实市委各项工作部署要求，积极投身建强副中心、形成增长极的火热实践，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献更多智慧、增添更大力量。

杨骁还汇报了代表们对两个报告提出的修改意见和建议。

会议听取了市第十二次党代会副秘书长何伟作的关于各代表团讨论大会选举办法(草案)情况的汇报，通过了需提交第二次全体代表会议表决的大会选举办法(草案)。

会议听取了何伟作的关于各代表团酝酿讨论十二届市委委员、候补委员，市纪委委员和出席省第十一次党代会代表预选候选人建议名单情况的汇报，通过了十二届市委委员、市纪委委员和出席省第十一次党代会代表预选候选人名单。

会议听取了何伟作的关于各代表团推荐监票人情况的汇报，通过了总监票人、副总监票人、监票人建议名单。

杨骁提出了总计票人、副总计票人、计票人名单。(洛报融媒记者 李冰 李三旺)