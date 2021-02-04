江凌参加宜阳县洛龙区代表团讨论审议

27日下午，江凌同志先后来到市第十二次党代会宜阳县代表团和洛龙区代表团，与代表们一起讨论审议市委工作报告。

27日下午，江凌同志先后来到市第十二次党代会宜阳县代表团和洛龙区代表团，与代表们一起讨论审议市委工作报告。

审议时，代表们踊跃发言，会场气氛热烈。在宜阳代表团，张汉智、梁燕燕、姚新富、乔二元、冯战伟、李国利、苏丽霞、闫绍宏等代表先后发言，大家紧扣市委工作报告，立足各自工作实际，围绕产业集群发展、乡村振兴、教育改革、卫生事业发展等畅谈了体会。在洛龙区代表团，王其红、蔡伟东、李学武、张小影、秦洁、李静、高维玮等代表先后发言，围绕创新引领、引才留才、文旅融合、基层治理等提出意见建议。江凌认真听取大家发言，不时插话与代表们进行交流。

大家一致赞同报告对十一届市委带领全市人民取得重大成就的高度评价，赞成报告提出的以创新引领发展，赞成报告对未来五年洛阳发展目标任务举措的部署。大家一致认为，报告主题鲜明、举旗定向，通篇贯穿着改革创新的精神，符合中央要求、体现洛阳担当、顺应人民期盼，必将有力引领洛阳今后五年乃至更长时期的发展。要认真学习、深刻领会，切实把思想认识和行动统一到市委工作报告精神上来，坚持以创新引领发展，锚定建强副中心、形成增长极，勇于创新、开拓进取，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献更大力量。

江凌在审议时说，五年来，十一届市委带领全市人民做了大量打基础、利长远的工作，推动洛阳各项事业见到新气象、迈上新台阶。经过全市上下的共同奋斗，洛阳已经站在新的起点上。我们要锚定实现现代化目标，接续奋斗、砥砺前行，在新征程上不断创造新的时代伟业。

江凌指出，要把坚持以创新引领发展作为洛阳发展的总战略，以科技创新为核心带动全面创新，紧盯未来市场发展方向，通过观念、体制、功能、模式等各方面创新，更好激发潜在需求和精神消费需求。要高度重视青年人才在创新发展中的作用，加快建设青年友好型城市，完善支持青年就业创业的政策体系，着力解决好住房、子女教育等实际问题，培育更多个性化品质化消费业态，更好吸引青年、留住青年、成就青年。要着力推动产业集聚，立足产业基础，因地制宜选准主导产业，聚焦主导产业上下游、左右链，精准开展产业链招商，汇聚更多发展要素，着力提升优势产业集聚度和竞争力。

江凌强调，要把乡村振兴作为现代化建设的重中之重，善于运用市场理念、市场思维、市场机制来建设乡村，推动乡村资源对接大市场，发展特色产业，推进集镇建设，为乡村创造更大价值，持续促进农民增收和集体经济发展。要全面深化民生领域改革，善用改革思维和改革办法破解难题，深化中小学教师“县管校聘”等教育领域综合改革，加快紧密型县域医共体建设，统筹推进五级养老服务体系建设，让人民群众更多共享改革发展成果。

王军、王松涛、安颖芳等分别参加相关代表团讨论审议。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)