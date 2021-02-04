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奥运冠军鲍珊菊回到家乡和母校 分享成长故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.25 09:12
鲍珊菊收到群众送来的鲜花

　　运动员的重心是赛场，港湾是家乡。昨日，奥运冠军鲍珊菊圆满结束第十四届全运会征程，回到家乡汝阳县，看望当地父老乡亲，并前往市体育运动学校，感谢母校师长的教育和学弟学妹的支持与鼓励。其间，她分享了自己的成长故事。

　　家乡群众冒雨相迎

鲍珊菊载誉而归，当地群众热情迎接

　　“很久没回家了，今天终于回来了。”昨日9时30分，鲍珊菊乘坐的车辆驶出二广高速汝阳站时，路两侧夹道欢迎的群众立刻爆发出热烈的欢呼声。在蒙蒙细雨中，当地群众拉着横幅，挥舞国旗，向他们心中的英雄致敬。面对前来献花的小学生，鲍珊菊连声称谢，和大家合影留念。

　　“非常感谢乡亲们的支持与厚爱！”昨日10时许，在汝阳县刘伶广场举行的欢迎仪式上，鲍珊菊表示，她将不忘初心，继续努力，为家乡增光添彩。

　　“鲍珊菊是咱村的骄傲。”参加欢迎仪式的汝阳县蔡店镇鲍村党支部书记鲍振廷激动地说，他们打算在村里设立一个展览室，陈列鲍珊菊的影像资料和相关物品，激励下一代以奥运冠军为榜样，努力拼搏，绽放人生精彩。

鲍珊菊与迎接她的小朋友们合影

　　鲍珊菊先后前往汝阳外国语小学、汝阳一高，看望当地师生，并参观了正在建设的汝阳县体育馆。对于家乡近年的变化，她非常振奋。

　　在欢迎仪式上，汝阳县政府奖励鲍珊菊1套住房和20万元，以表彰她在东京奥运会、第十四届全运会上的优异表现。

　　在两个月内连续夺得奥运会、全运会双料冠军，实现大满贯，鲍珊菊已成为广大中小学生心中的偶像。昨日下午，应市体育运动学校邀请，鲍珊菊回到了母校和广大师生见面。

　　“请党放心，强国有我……”鲍珊菊和该校师生同上开学第一课，面对国旗庄严宣誓，她还分享了自己的成长经历，鼓励学弟学妹树立远大理想，奋勇拼搏，为国争光。

　　“出彩洛阳，体育先行，奥运争光，未来有我。”市体育运动学校初二年级学生康芸溪说，她将以鲍珊菊为榜样，认真学习，刻苦训练，为洛阳的体育事业积极贡献力量。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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