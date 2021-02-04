24日下午，在集中收听收看省委省政府召开的中央生态环境保护督察整改推进会后，我市接着召开中央生态环境保护督察整改推进会，对贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好中央生态环保督察整改、进一步加强生态文明建设工作提出要求。

我市召开中央生态环境保护督察整改推进会

提升政治站位 抓好突出问题整治

推动生态文明建设水平再上新台阶

江凌讲话 徐衣显参加

24日下午，在集中收听收看省委省政府召开的中央生态环境保护督察整改推进会后，我市接着召开中央生态环境保护督察整改推进会，对贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好中央生态环保督察整改、进一步加强生态文明建设工作提出要求。

市委书记江凌主持会议并讲话。他指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设工作，开展一系列根本性、开创性、长远性工作，提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，为我们推进生态文明建设提供了根本遵循。省委省政府对中央生态环保督察整改工作高度重视，并专门派出生态环保督查专员，在各片区设立生态环保督察机构，着力推动生态文明建设和生态环境保护取得更大成效。我们要从讲政治的高度不断深化认识、统一思想，深刻认识到生态环境建设直接关系到人民群众生活质量、健康水平，社会关注度高，是我们党执政为民理念的重要体现，既是经济问题、社会问题，也是重大的政治问题；生态环境治理是一场硬仗，必须敢于碰硬，敢于直面矛盾，敢于担当作为；解决生态环境问题，必须把标本兼治原则贯穿始终，既要解决好当前突出环境问题，又要构建生态环境保护长效机制，走好绿色发展之路。各地各部门要深入贯彻落实省委省政府部署要求，认真梳理中央、省、市督察检查中发现的生态环境问题，分类做好研究，拿出具体措施，明确解决时限，做到责任到人，推动督察整改工作落到实处；要更加主动地接受生态环保督察，积极配合工作，确保督察反馈的问题、交办的工作落实到位。市生态环境部门要加强督导指导，帮助各县区把突出生态环境问题解决到位。

江凌强调，各地各部门要在前期整改基础上，聚焦中央生态环保督察反馈问题，举一反三、全面排查，同步抓好生态环保领域突出问题整治，推动我市生态文明建设水平在“十四五”再上新台阶。要抓好小水电专项治理，手续不全的要立即停止运行、依法进行处罚、限时进行拆除，更好保障流域安全、防汛安全，提升伊洛河流域水环境治理水平；抓好农村污水处理，推广孟津等地的探索经验，解决好投资来源、持续运营等问题，为乡村振兴奠定良好基础；抓好历史遗留矿山、尾矿库治理，拿出具体指导意见，逐一研究地质环境生态修复治理办法，切实减少环境风险；坚决遏制新上“两高”项目，倒逼各县区树立长远眼光、加快转型步伐，走好创新引领发展之路；抓好生活垃圾无害化处理，严格执行处理标准，加快建设垃圾焚烧发电厂，构建覆盖城乡的垃圾收集、转运、焚烧体系，抓好垃圾填埋场存量垃圾的处理，有效减少生态环境风险隐患。

会议以视频的形式召开。市委副书记、代市长徐衣显，省生态环境保护副厅级督察专员丁晓阳，市领导王军、刘冠瑜、侯占国、肖宏滨、曲海滨、吴志军等参加会议。（洛报融媒记者 李东慧）