洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我市召开中央生态环境保护督察整改推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 21:51

我市召开中央生态环境保护督察整改推进会
提升政治站位 抓好突出问题整治
推动生态文明建设水平再上新台阶
江凌讲话 徐衣显参加　　

　　24日下午，在集中收听收看省委省政府召开的中央生态环境保护督察整改推进会后，我市接着召开中央生态环境保护督察整改推进会，对贯彻落实省委省政府部署要求、扎实做好中央生态环保督察整改、进一步加强生态文明建设工作提出要求。

　　市委书记江凌主持会议并讲话。他指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设工作，开展一系列根本性、开创性、长远性工作，提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，为我们推进生态文明建设提供了根本遵循。省委省政府对中央生态环保督察整改工作高度重视，并专门派出生态环保督查专员，在各片区设立生态环保督察机构，着力推动生态文明建设和生态环境保护取得更大成效。我们要从讲政治的高度不断深化认识、统一思想，深刻认识到生态环境建设直接关系到人民群众生活质量、健康水平，社会关注度高，是我们党执政为民理念的重要体现，既是经济问题、社会问题，也是重大的政治问题；生态环境治理是一场硬仗，必须敢于碰硬，敢于直面矛盾，敢于担当作为；解决生态环境问题，必须把标本兼治原则贯穿始终，既要解决好当前突出环境问题，又要构建生态环境保护长效机制，走好绿色发展之路。各地各部门要深入贯彻落实省委省政府部署要求，认真梳理中央、省、市督察检查中发现的生态环境问题，分类做好研究，拿出具体措施，明确解决时限，做到责任到人，推动督察整改工作落到实处；要更加主动地接受生态环保督察，积极配合工作，确保督察反馈的问题、交办的工作落实到位。市生态环境部门要加强督导指导，帮助各县区把突出生态环境问题解决到位。

　　江凌强调，各地各部门要在前期整改基础上，聚焦中央生态环保督察反馈问题，举一反三、全面排查，同步抓好生态环保领域突出问题整治，推动我市生态文明建设水平在“十四五”再上新台阶。要抓好小水电专项治理，手续不全的要立即停止运行、依法进行处罚、限时进行拆除，更好保障流域安全、防汛安全，提升伊洛河流域水环境治理水平；抓好农村污水处理，推广孟津等地的探索经验，解决好投资来源、持续运营等问题，为乡村振兴奠定良好基础；抓好历史遗留矿山、尾矿库治理，拿出具体指导意见，逐一研究地质环境生态修复治理办法，切实减少环境风险；坚决遏制新上“两高”项目，倒逼各县区树立长远眼光、加快转型步伐，走好创新引领发展之路；抓好生活垃圾无害化处理，严格执行处理标准，加快建设垃圾焚烧发电厂，构建覆盖城乡的垃圾收集、转运、焚烧体系，抓好垃圾填埋场存量垃圾的处理，有效减少生态环境风险隐患。

　　会议以视频的形式召开。市委副书记、代市长徐衣显，省生态环境保护副厅级督察专员丁晓阳，市领导王军、刘冠瑜、侯占国、肖宏滨、曲海滨、吴志军等参加会议。（洛报融媒记者 李东慧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    黄色美人蕉

    尼加拉大瀑布

    洛河景色

    中秋月圆
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605