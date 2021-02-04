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全市防汛工作视频会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.24 21:33

全市防汛工作视频会议召开
再接再厉打好防汛救灾这场硬仗
坚决守护人民群众生命财产安全
江凌讲话 徐衣显参加　　

　　24日下午，在收听收看全省防汛工作视频会议后，我市接着召开全市防汛工作视频会议，认真贯彻落实省委省政府部署要求，就扎实做好近期防汛及本轮降雨过程防范应对工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　根据气象监测预报，24日至28日，我市仍有持续较长时间降雨天气，加之受前期多轮强降雨天气影响，大部分地区山体和土壤含水量处于饱和状态，发生地质灾害的风险较高。

　　江凌强调，各级各部门要认真落实省委省政府部署要求，大力发扬连续作战精神，保持警惕、再接再厉，落实落细既定防汛举措，全力打好防汛救灾这场硬仗，坚决守护好人民群众生命财产安全。要动态监测气象变化，精准预报雨情水情，加强部门联动会商，及时研判风险隐患，科学做好指挥调度，牢牢掌握防汛工作主动权。要加强对本轮降雨重点县区的指导督导，真正把防汛责任、工作举措落实到位，特别是对危旧房屋、窑洞居住的群众一律转移安置，切实做到危房、窑洞不住人，坚决守住不发生人员伤亡的底线。要做好故县、陆浑等大型水库联合调度，加强同黄河水利委员会的沟通对接，充分发挥水库拦洪削峰作用，最大限度减轻下游防洪压力。

　　徐衣显、王军等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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