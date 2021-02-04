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全市防汛工作视频调度会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.23 22:41

全市防汛工作视频调度会举行
江凌主持并讲话 徐衣显作具体部署

　　23日，市委书记江凌主持召开全市防汛工作视频调度会，对近期我市防汛及新一轮强降雨过程防范应对工作进行再调度再部署。

　　江凌指出，防汛工作的背后，体现了各地各部门的工作扎实程度，反映了党员干部的工作作风，也是在关键节点、重要时刻集中展示地方工作实效的窗口。当前主汛期接近尾声，再次出现极端天气必须引起我们的高度重视。要提升认识、认真对待，把应对每一个降雨过程当作大事、要事来抓，把防汛工作做细致、做扎实、做到位，更好展示担当作为、检验工作作风。

　　江凌强调，要深入研判风险，根据气象部门预测情况，结合各县区、各乡镇(街道)实际情况进行科学研判，落实“研判风险、提前避险”要求，认真分析地质灾害、城乡危旧房、城市内涝、伊洛河河堤等方面的风险点，针对性做好安排部署。要落实乡镇责任，主要领导要到风险最大的地方去，班子成员要包村蹲点，与村干部一起摸排风险隐患、现场分析调度，深入细致扎实工作，确保危险区域的群众第一时间转移避险，守护好人民群众生命财产安全。要注重在大雨中实地摸排防汛工作薄弱点，在确保安全的前提下，深入河道、水利工程、城市街道、地下工程一线，察看薄弱点，找准改进点，及时补齐短板、堵塞漏洞。要认真抓好小流域综合治理，科学做好规划，严格按照“两清一护”要求，因地制宜确定治理方案，避免盲目扩大工程范围，确保生态不受破坏；加强县级统筹，做好工程组织，坚决防止借小流域治理变相开采河砂；做好宣传引导，结合今年汛期各地河道疏浚的初步成效，认真做好群众工作，争取更多群众支持拥护，真正把小流域综合治理这件好事办好。

　　市委副书记、代市长徐衣显作具体部署。他指出，各级各单位要切实克服麻痹思想、松懈心态、厌战情绪，扎实细致应对这一轮降雨过程，压紧压牢各级责任，严阵以待、严防死守，持续加强雨情、水情、汛情精准监测和预报预警，全力防范山区、易涝区等群众房屋倒塌事故，突出抓好尾矿库、淤地坝等重点部位和关键环节的隐患排查治理，全力防御山洪地质灾害，高度防范人防工程、隧道、涵洞等城市区内涝风险，提前做好群众撤离和应急救援工作，以金标准做好防汛救灾准备、守好防汛安全底线，确保全市安全度汛。

　　会上，市气象部门通报了新一轮强降雨天气的预测及形势分析，对做好科学应对提出建议。

　　王琰君、王军等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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