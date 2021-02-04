洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中心城区经济高质量发展座谈会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.23 21:52

中心城区经济高质量发展座谈会举行
深化体制机制改革更好激发内生动力
强化创新引领加快推动高质量发展
江凌主持 徐衣显参加

　　23日，市委书记江凌主持召开中心城区经济高质量发展座谈会，着力通过深化体制机制改革提升产业发展质量，推动中心城区不断强化创新引领，实现持续发展、高质量发展。

　　会上，涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区和部分市直有关部门负责同志先后发言，大家围绕理顺市与区在城市建设管理方面的事权、优化调整市与区的财政体制、建设科技产业社区等进行了深入座谈交流，并结合各自实际对做好下步工作提出针对性的意见建议。

　　会议指出，中心城区是洛阳经济社会发展的重要支撑。要进一步强化改革意识和产业发展意识，抓紧制定完善改革方案，合理划分市区两级政府事权与财权，完善规则标准，出台支持政策，解决好历史遗留问题，推动中心城区切实走好高质量发展之路。要牢牢把握有利于调动城市区加快发展积极性，有利于共同做大“蛋糕”，有利于推动责任与事权、财权相匹配，有利于推动联动改革的原则，深化体制机制改革，有序下放更多事权，优化资源配置，健全激励机制，激活城市区内生动力，实现改革效益最大化。

　　就加快推动中心城区经济高质量发展，会议强调，要把科技产业社区作为中心城区创新发展的有效载体和最重要抓手，利用现有闲置资源改造一批，结合城市更新、产业布局新建一批，着力孵化一批高成长性的科技型中小企业，真正把创新发展落实到产业上。要扎实做好城市更新，市级做好统筹谋划和规划引领，城市区履行主体责任、具体负责组织实施，在有效提升形象、完善配套功能的同时，因地制宜布局打造科技产业社区，为城市高质量发展提供更多产业支撑。要优化教育资源布局调整，持续改善学校办学条件，更好满足群众“上好学”的需要。要优化医疗卫生资源布局调整，集中打造一批三甲医院和国家级区域医疗中心，引入更多优质医疗资源，形成更加合理的分级诊疗体系，打造区域医疗服务高地。要推进公共服务社区化，推动全民健身中心实现社区全覆盖，加快构建五级养老服务体系，打造一批社区文化合作社，真正把以人民为中心的城市发展理念落到实处。要抓好城市微改造，选准城市建设提升的“小切口”，撬动更多“大变化”，不断增强市民游客的体验感、获得感。

　　徐衣显、王琰君、王军、任丽君等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    黄色美人蕉

    尼加拉大瀑布

    洛河景色

    中秋月圆
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605