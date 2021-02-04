23日，市委书记江凌主持召开中心城区经济高质量发展座谈会，着力通过深化体制机制改革提升产业发展质量，推动中心城区不断强化创新引领，实现持续发展、高质量发展。

中心城区经济高质量发展座谈会举行

深化体制机制改革更好激发内生动力

强化创新引领加快推动高质量发展

江凌主持 徐衣显参加

23日，市委书记江凌主持召开中心城区经济高质量发展座谈会，着力通过深化体制机制改革提升产业发展质量，推动中心城区不断强化创新引领，实现持续发展、高质量发展。

会上，涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区和部分市直有关部门负责同志先后发言，大家围绕理顺市与区在城市建设管理方面的事权、优化调整市与区的财政体制、建设科技产业社区等进行了深入座谈交流，并结合各自实际对做好下步工作提出针对性的意见建议。

会议指出，中心城区是洛阳经济社会发展的重要支撑。要进一步强化改革意识和产业发展意识，抓紧制定完善改革方案，合理划分市区两级政府事权与财权，完善规则标准，出台支持政策，解决好历史遗留问题，推动中心城区切实走好高质量发展之路。要牢牢把握有利于调动城市区加快发展积极性，有利于共同做大“蛋糕”，有利于推动责任与事权、财权相匹配，有利于推动联动改革的原则，深化体制机制改革，有序下放更多事权，优化资源配置，健全激励机制，激活城市区内生动力，实现改革效益最大化。

就加快推动中心城区经济高质量发展，会议强调，要把科技产业社区作为中心城区创新发展的有效载体和最重要抓手，利用现有闲置资源改造一批，结合城市更新、产业布局新建一批，着力孵化一批高成长性的科技型中小企业，真正把创新发展落实到产业上。要扎实做好城市更新，市级做好统筹谋划和规划引领，城市区履行主体责任、具体负责组织实施，在有效提升形象、完善配套功能的同时，因地制宜布局打造科技产业社区，为城市高质量发展提供更多产业支撑。要优化教育资源布局调整，持续改善学校办学条件，更好满足群众“上好学”的需要。要优化医疗卫生资源布局调整，集中打造一批三甲医院和国家级区域医疗中心，引入更多优质医疗资源，形成更加合理的分级诊疗体系，打造区域医疗服务高地。要推进公共服务社区化，推动全民健身中心实现社区全覆盖，加快构建五级养老服务体系，打造一批社区文化合作社，真正把以人民为中心的城市发展理念落到实处。要抓好城市微改造，选准城市建设提升的“小切口”，撬动更多“大变化”，不断增强市民游客的体验感、获得感。

徐衣显、王琰君、王军、任丽君等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)