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今起，洛阳将有连阴雨天气 部分地区有大到暴雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.23 08:25

　　我们刚赏了中秋圆月，今起，太阳公公休假，雨姑娘再上岗。

　　昨天，省气象服务中心预计，24日到25日我省黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、平顶山等地有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

　　昨日上午，洛阳市气象局发布重要天气报告称，23日到28日我市将有连阴雨天气，部分地区有大到暴雨，需加强防范。

　　受副热带高压和中低层切变线影响，预计23日到28日我市将有连阴雨天气，有两个较明显降水时段，中间有短暂间歇。24日到25日有大到暴雨，局地暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气；26日到27日有中到大雨，局部暴雨。累积过程降雨量为80毫米到120毫米，局部地区150毫米以上。

　　我市此次降水持续时间长、强度大，需防范可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水和城乡积涝，同时提请农业部门关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。

　　具体预报如下——

　　今天，阴天有阵雨、雷阵雨，东北风2级到3级，气温18℃到29℃。

　　明天，阴天有小雨，部分地区有中到大雨，偏东风2级到3级，气温18℃到25℃。

　　25日(周六)，小雨转中雨，夜里洛宁、栾川、嵩县有大雨，东北风4级左右，气温18℃到27℃。

　　26日至27日(周日至周一)，阴天有中到大雨，局地暴雨，气温17℃到21℃。

　　28日(周二)，小到中雨转多云，气温16℃到22℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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